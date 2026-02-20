Εθελοντής Πλεύσης Ελευθερίας: Δέχθηκα επιθέσεις από την Κωνσταντοπούλου και τον Καραναστάση (vid)

Σοβαρές καταγγελίες για λεκτικές και όχι μόνο επιθέσεις έκανε εθελοντής της Πλεύσης Ελευθερίας, σημειώνοντας πως «βίωσα ένα περιβάλλον αφόρητο και φαντάζομαι αν δυσκολεύτηκα τόσο πολύ εγώ ως εθελοντής, φανταστείτε πώς είναι για έναν άνθρωπο που έχει εργασιακή σύμβαση».

Πιο αναλυτικά, σε δηλώσες του στον ΑΝΤ1 τόνισε «κοιτάξτε, θα σας πω τη δική μου εμπειρία, εγώ ως εθελοντής βίωσα ένα περιβάλλον αφόρητο και φαντάζομαι αν δυσκολεύτηκα τόσο πολύ εγώ ως εθελοντής, φανταστείτε πώς είναι για έναν άνθρωπο που έχει εργασιακή σύμβαση σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Υπήρχαν προσωπικές επιθέσεις, κατά διαστήματα, υπήρχαν εκρήξεις και από την κ. Κωνσταντοπούλου και από τους συνεργάτες της. Πολλοί στελέχη της αποχωρούσαν, πολλοί εθελοντές»…

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η δική μου εμπειρία ήταν πως πολλές φορές λόγω των εντάσεων που υπήρχαν στα γραφεία, κλείναμε τις πόρτες για να μην ερχόμαστε σε επαφή με στελέχη όπως η κ. Κωνσταντοπούλου και ο κ. Καραναστάσης. Εγώ ο ίδιος είχα υποστεί επίθεση άνευ λόγου και αιτίας… Επίθεση λεκτική, αναφέρομαι σε ένα περιστατικό με τον κ. Καραναστάση, ο οποίος ξεκίνησε ξαφνικά να μου φωνάζει, μου πέταξε τα γυαλιά του».