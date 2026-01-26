M. Χρυσοχοΐδης

Η αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος που αποτελεί το κυκλοφοριακό στην Αττική θα τεθεί στο επίκεντρο κυβερνητικής σύσκεψης που θα γίνει την Τετάρτη υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο ίδιος ανέφερε πως θα συζητηθούν και να ληφθούν μέτρα για την κατάσταση που επικρατεί στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου και στον Κηφισό.

Πρόσθεσε ότι σε έναν μήνα από τώρα θα αρχίσει μια προσπάθεια για να διευκολυνθούν οι πολίτες, με περισσοτέρους ανθρώπους της τροχαίας να βγαίνουν στους δρόμους με δίκυκλα.

Στο πλαίσιο της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ακόμη ότι ήδη μπαίνουν 300 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής σε διασταυρώσεις, όπου διαπιστώνεται ότι γίνεται παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, ενώ προχωρά η διαδικασία για την εγκατάσταση και των 1.000 καμερών της αστυνομίας.

Τόνισε ακόμη ότι το 2025 είχαμε 134 νεκρούς λιγότερους σε τροχαία ατυχήματα.