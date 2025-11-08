Επίσκεψη του Γ. Σταμάτη στο Κουρμπάνι της Ρούσσας και σε οικισμούς Ρομά στην Αλεξανδρούπολη (pics)

Τον οικισμό Ρομά στον Άβαντα Αλεξανδρούπολης, από όπου θα περάσει η περιφερειακή οδός της πόλης και αναμένεται η διαβούλευση για τη μετεγκατάσταση τους, επισκέφθηκε ο βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Σταμάτης, ο οποίος είναι Γενικός Εισηγητής για θέματα Ρομά και Ταξιδευτών στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, και ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης.

Στη συζήτηση που είχαν με τους Ρομά ο κ. Σταμάτης τους διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας και όλα θα γίνουν έτσι όπως πρέπει, στο πλαίσιο της ισονομίας, της ισοπολιτείας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Στη συνέχεια ο κ. Σταμάτης επισκέφθηκε τη Ρούσσα, στον Βόρειο Έβρο, όπου βρίσκεται και το λατρευτικό κέντρο των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Μουσουλμάνων της Θράκης (ο Τεκές της Ρούσσας), συμμετείχε στο θρησκευτικό πανηγύρι (Κουρμπάνι) και συνομίλησε με τους εκπροσώπους τους.

Η σημερινή γιορτή έχει ξεχωριστή σημασία γι αυτούς, καθώς είναι η πρώτη, μετά την απόφαση της Ελληνικής Βουλής, την 1η Αυγούστου, που αναγνώρισε τους Μπεκτασήδες Αλεβίτες Μουσουλμάνους της Θράκης ως Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Ακολούθως ο κ. Σταμάτης επισκέφθηκε τον οικισμό Ρομά, Αλαν Κουγιού, στην Κομοτηνή.

«Η κυβέρνηση στέκεται πάντα δίπλα στους ευάλωτους και επιδιώκει με ανάπτυξη και νέες δουλειές καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για όλους τους πολίτες», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο βουλευτής Επικρατείας Γιώργος Σταμάτης.

Ειδικότερα για τους Ρομά τόνισε ότι εδώ και πέντε χρόνια υπάρχει ένα σχέδιο κοινωνικής ένταξης το οποίο επικεντρώνεται στην εκπαίδευση, την καταπολέμηση των στερεοτύπων και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.

Ο κ. Σταμάτης επισκέπτεται συχνά τη Θράκη για θέματα της αρμοδιότητας του.