Η οικογένεια και η μεσαία τάξη στο επίκεντρο της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης

Το φορολογικό σύστημα αντικατοπτρίζει, πέρα από τις ανάγκες για αρκετά δημόσια έσοδα, την πολιτική φιλοσοφία μιας κυβέρνησης. Πώς αυτή αντιλαμβάνεται τη σχέση κράτους – πολίτη και πώς κατανέμει δίκαια τα βάρη και τα οφέλη της ανάπτυξης. Το νέο φορολογικό πλαίσιο που μόλις υπερψηφίστηκε στη Βουλή, αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών και στοχεύει να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του πολίτη προς το κράτος, χτίζοντας ένα σταθερό και απλό πλαίσιο που επιβραβεύει τη συνέπεια και δημιουργεί κίνητρα για πρόοδο.

Στην πράξη, πρόκειται για τη θεσμοθέτηση των μέτρων που εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η μείωση των φόρων για φυσικά πρόσωπα, η ελάφρυνση των τεκμηρίων διαβίωσης, τα φορολογικά κίνητρα για νέους επαγγελματίες και οικογένειες με παιδιά, συγκροτούν ένα συνεκτικό πλαίσιο ανακούφισης της μεσαίας τάξης, που είναι η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας, ιδίως στα δύσκολα χρόνια. Επιδίωξή μας είναι ένα περιβάλλον όπου, η ανάπτυξη δεν θα είναι στατιστικό μέγεθος αλλά καθημερινή εμπειρία για κάθε πολίτη.