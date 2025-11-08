Τα ενεργειακά projects που κάνουν hub τη Βόρεια Ελλάδα

Η ενεργειακή γεωγραφία της πατρίδα μας αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς προς όφελος της Βόρειας Ελλάδας. Χάρη στα ενεργειακά projects που υλοποιούνται και σχεδιάζονται η Μακεδονία και η Θράκη εξελίσσονται σε hub στρατηγικής σημασίας για ολόκληρη της Νοτιοανατολική Ευρώπη, με την ευρύτερη περιοχή από την Αλεξανδρούπολη και την Κομοτηνή έως τη Θεσσαλονίκη και την Κοζάνη να αναδεικνύεται σε «πυρήνα» της ενεργειακής ισχύος που αποκτά η χώρα.

Οι αγωγοί φυσικού αερίου, οι σταθμοί LNG, οι εγκατάστασης αποθήκευσης φυσικού αερίου και οι νέες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες έχουν πάψει από καιρό να θεωρούνται έργα «τεχνικής φύσεως» αφού αναβαθμίστηκαν σε πολιτικές «επενδύσεις» με εθνική στρατηγική σημασία. Το αποδεικνύουν, άλλωστε, με τον πιο εμφατικό τρόπο, οι ιστορικές συμφωνίες που υπογράφηκαν στο Ζάππειο Μέγαρο στο πλαίσιο της 6ης Υπουργικής Συνάντησης της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια.

