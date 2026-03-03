Επικοινωνία Κυρ. Μητσοτάκη με τον βασιλιά της Ιορδανίας: Στο επίκεντρο η αποτροπή κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε νωρίτερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα II.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή. Ακόμη, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στον Λίβανο.

O πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση και εξέφρασε την εκτίμησή του για τον σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει η Ιορδανία στην περιοχή.

«Το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα - Αναγκαίο να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση»

Νωρίτερα, τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, υπογράμμισε, ωστόσο, την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και να ανοίξει ένα νέο μέτωπο μέσω εκτεταμένων χερσαίων επιχειρήσεων στον Νότιο Λίβανο.

Στην επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ συζητήθηκε, ακόμη, η απρόκλητη επίθεση εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και η αμυντική στήριξη που παρέχει η Ελλάδα.

