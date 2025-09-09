Ε. Ράπτη: Η δημόσια περιουσία δεν χαρίζεται, αλλά αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας

«Αξιοποιούμε ανενεργά δημόσια ακίνητα και στρατόπεδα, ενώνουμε δυνάμεις με την τοπική αυτοδιοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα. Δημιουργούμε ποιοτική και προσιτή στέγη, για περισσότερους συμπολίτες μας. Ανακουφίζουμε χιλιάδες νοικοκυριά», δήλωσε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την κοινωνική αντιπαροχή και το κοινωνικό μίσθωμα.

Η υφυπουργός απάντησε στις επικρίσεις ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει εσκεμμένες ασάφειες, για τον τρόπο με τον οποίο θα προσδιορίζεται το κοινωνικό μίσθωμα, και τα πυρά για παράδοση δημόσιας περιουσίας στους εργολάβους.

«Το ενοίκιο θα καθοριστεί με σαφείς και διαφανείς όρους, με βάση νόμιμες διαδικασίες. Η δημόσια περιουσία δεν χαρίζεται. Αντίθετα, αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας. Η ουσία του νομοσχεδίου διαστρεβλώνεται σκόπιμα για τη δημιουργία εντυπώσεων», σημείωσε η κ. Ράπτη.

Αναφερόμενη στην ισοβιότητα της τριτεκνικής ιδιότητας των γονέων, η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είπε ότι μέχρι σήμερα, ένας γονέας με τρίτα παιδιά, μόλις το τρίτο παιδί ενηλικιώνεται, παύει να θεωρείται τρίτεκνος και χάνει σημαντικά κοινωνικά δικαιώματα. «Αυτό, με το νομοσχέδιο αλλάζει. Με τις νέες ρυθμίσεις, η τριτεκνική ιδιότητα αποδίδεται ισοβίως και οι γονείς με τρία παιδιά δεν χάνουν τα κοινωνικά τους οφέλη», είπε η κ. Ράπτη.

Η πρόνοια αυτή συνιστά πράξη σεβασμού και συνέπειας, απέναντι στις οικογένειες που στηρίζουν τη δημογραφική ισορροπία της χώρας, τόνισε.

Μέτρο ουσίας χαρακτήρισε επίσης τη θεσμοθέτηση δομών βραχυχρόνιας φιλοξενίας για τα ΑμεΑ, γιατί ενισχύει τα ΑμεΑ και στηρίζει τις οικογένειές τους, στην καθημερινότητά τους και σε έκτακτες συνθήκες.

«Η κοινωνία δεν χρειάζεται λόγια, χρειάζεται εργαλεία που αποδίδουν στην πράξη», δήλωσε η Έλενα Ράπτη και κάλεσε τα κόμματα να στηρίξουν το νομοσχέδιο.