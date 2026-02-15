Δημοσία δαπάνη η κηδεία της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη - Ποια ήταν η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής

Με απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, η κηδεία της πρώην Προέδρου της Βουλής, Άννας Ψαρούδα - Μπενάκη, θα τελεστεί δημοσία δαπάνη.

Υπενθυμίζεται ότι, η Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα απεβίωσε σήμερα, σε ηλικία 92 ετών. Τον Μάρτιο του 2004 εξελέγη Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ούσα η πρώτη Ελληνίδα που έγινε πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

Ποια ήταν η Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα

Γεννήθηκε στα Εξάρχεια της Αθήνας στις 12 Δεκεμβρίου του 1934 και είναι κόρη του υποναυάρχου Ευάγγελου Ψαρούδα και της Αικατερίνης Αντωνίου. Από την πλευρά του πατέρα της κατάγεται από ιστορική οικογένεια θαλασσομάχων της Ύδρας.

Αποφοίτησε από το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος και στη συνέχεια σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1952-1957). Συμπλήρωσε τις σπουδές της πάνω στο Ποινικό Δίκαιο στη Βόννη και στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας και έγινε Διδάκτωρ του Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βόννης (1957-1961).

Διετέλεσε βοηθός έδρας Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1961-1970). Το 1970 εξελέγη Υφηγήτρια και το 1971 εντεταλμένη υφηγήτρια της Πανεπιστημιακής έδρας. Το 1978 έγινε Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 1962 υπήρξε Δικηγόρος. Από το 1975 εκδίδει και διευθύνει το νομικό περιοδικό «Ποινικά Χρονικά». Έχει επίσης χρηματίσει αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, ενώ είναι αντιπρόεδρος της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. Έχει τιμηθεί με ειδικό βραβείο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στη μνήμη του Στυλιανού Τεγόπουλου.

Το 2010 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα του Ποινικού Δικαίου. Είναι Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 2019.Από την 1 Ιανουαρίου 2020, είναι Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, η πρώτη γυναίκα που καταλαμβάνει αυτό το αξίωμα.

Ήταν παντρεμένη με τον Λίνο Μπενάκη, ιστορικό της φιλοσοφίας και τέως διευθυντή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Παρέμειναν μαζί έως τον Οκτώβριο του 2022, οπότε εκείνος απεβίωσε. Ομιλεί την Αγγλική, Γερμανική και Γαλλική γλώσσα και είναι μόνιμη κάτοικος κέντρου Αθηνών.

Πολιτική σταδιοδρομία

Η πολιτική της καριέρα ξεκίνησε το 1981, όταν και εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Το 1985 εξελέγη βουλευτής Α΄ Αθηνών και έκτοτε εκλεγόταν συνεχώς έως το 2009 στην ίδια περιφέρεια.

Το 1989 χρημάτισε αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υπουργός Πολιτισμού στην κυβέρνηση Τζαννετάκη, την περίοδο 1990-1991 αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και την περίοδο 1992-1993 Υπουργός Δικαιοσύνης στην ίδια κυβέρνηση.

Τον Οκτώβριο του 1996 ήταν η πρώτη γυναίκα που προτάθηκε ποτέ για το αξίωμα του προέδρου της Βουλής, ενώ την περίοδο 2000-2004 διετέλεσε Δ΄ αντιπρόεδρος.

Στις 19 Μαρτίου του 2004 εξελέγη Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ούσα η πρώτη Ελληνίδα που έγινε πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

Κυρ. Μητσοτάκης: Περνά στην Ιστορία αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στην επιστήμη και τη δημόσια ζωή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια της Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα, τονίζοντας σε ανάρτησή του στο Facebook ότι η πορεία της στη δημόσια ζωή και την επιστήμη αφήνει ένα ισχυρό και διαχρονικό αποτύπωμα.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «η Άννα περνά, τώρα, στην Ιστορία έχοντας αφήσει ισχυρό το αποτύπωμά της στην επιστήμη και στη δημόσια ζωή. Ταυτόχρονα, όμως, περνά και στη μνήμη όλων ως υπόδειγμα πολιτικού και διανοούμενου. Με έγκυρες και τεκμηριωμένες θέσεις, ηθική στάση και μετριοπαθή συμπεριφορά. Με σταθερή επιδίωξη την ενότητα και τη συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων».

Αναλυτικά ακολουθεί η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Μαζί με όλους τους Έλληνες και κάθε Νεοδημοκράτη αποχαιρετώ με θλίψη και σεβασμό την Άννα Ψαρούδα. Την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Βουλής, αλλά και την πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε της Ακαδημίας Αθηνών. Μία ξεχωριστή νομική προσωπικότητα. Και μία Ελληνίδα που επί χρόνια τίμησε την Αθήνα ως βουλευτής και τη χώρα μας ως υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια.

Η Άννα περνά, τώρα, στην Ιστορία έχοντας αφήσει ισχυρό το αποτύπωμά της στην επιστήμη και στη δημόσια ζωή. Ταυτόχρονα, όμως, περνά και στη μνήμη όλων ως υπόδειγμα πολιτικού και διανοούμενου. Με έγκυρες και τεκμηριωμένες θέσεις, ηθική στάση και μετριοπαθή συμπεριφορά. Με σταθερή επιδίωξη την ενότητα και τη συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων.

Είμαστε τυχεροί όσοι συνεργαστήκαμε μαζί της, καθώς η ευγενική μορφή και οι πολύτιμες σκέψεις της θα μας συνοδεύουν για πάντα. Γιατί η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη μας αφήνει πλούσια παρακαταθήκη: την εθνική προσήλωση, την παραταξιακή συνέπεια και την αθόρυβη προσφορά. Μία αληθινή Κυρία της πολιτικής, της επιστήμης και της κοινωνικής δράσης.

Η σκέψη μου είναι κοντά στην οικογένεια και τους αμέτρητους φίλους της».

Κ. Χατζηδάκης: Άξια και δυναμική Ελληνίδα που χάραξε τη δική της ξεχωριστή πορεία

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του, τη γνώριζε προσωπικά από τα φοιτητικά του χρόνια και ήταν μια άξια και δυναμική Ελληνίδα, η οποία χάραξε ξεχωριστή πορεία ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών.

Παράλληλα, επισήμανε τη σημαντική της συμβολή στη Νέα Δημοκρατία, την οποία υπηρέτησε με σοβαρότητα, εντιμότητα και μετριοπάθεια, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του προς την οικογένειά της.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κ. Χατζηδάκη:

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη. Προσωπικά τη γνώριζα και την ξεχώριζα από τότε που ήμουν ακόμα φοιτητής. Μια άξια και δυναμική Ελληνίδα που χάραξε τη δική της ξεχωριστή πορεία ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών. Αλλά και ένα πολύ σημαντικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, την οποία υπηρέτησε με σοβαρότητα, εντιμότητα και μετριοπάθεια. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της».

Π. Μαρινάκης: Υπηρέτησε τον δημόσιο βίο με αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στις αξίες της Δημοκρατίας

«Με σεβασμό και βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, μια σπουδαία νομικό και πολιτικό, η οποία υπηρέτησε με αφοσίωση τη δημοκρατία και τους θεσμούς. Η πορεία της υπήρξε ταυτισμένη με τη σοβαρότητα και τη θεσμική προσήλωση» αναφέρει σε ανάρτησή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της βουλής των Ελλήνων, άφησε το δικό της διακριτό αποτύπωμα, τιμώντας τον κοινοβουλευτισμό και συμβάλλοντας στη θωράκιση της λειτουργίας του κοινοβουλίου. Υπηρέτησε το δημόσιο βίο με αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στις αξίες της δημοκρατίας» συμπληρώνει.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της υπογραμμίζοντας: «η μνήμη και η παρακαταθήκη της θα μας συνοδεύουν».

ΝΔ: Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη ήταν μια σπάνια γυναίκα που ξεχώρισε για το ήθος, την ευγένεια και την ποιότητά της

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση ένα ιστορικό στέλεχός της, την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη. Την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της βουλής, αλλά και την πρώτη γυναίκα που κατέλαβε το αξίωμα της προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών» αναφέρει σε ανακοίνωσή το γραφείο Τύπου της ΝΔ.

Γεννήθηκε το 1934 στην Αθήνα. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμπλήρωσε τις σπουδές της στο ποινικό δίκαιο στη Βόννη και στο Φράιμπουργκ και έγινε διδάκτωρ του ποινικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βόννης. Το 1978 έγινε καθηγήτρια ποινικού δικαίου του ΕΚΠΑ.

Η πολιτική της καριέρα ξεκίνησε το 1981, όταν και εξελέγη βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Το 1985 εξελέγη βουλευτής Α΄ Αθηνών και έκτοτε εκλεγόταν συνεχώς έως το 2009 στην ίδια περιφέρεια.

Το 1989 διετέλεσε αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπουργός Πολιτισμού στην Κυβέρνηση Τζαννετάκη. Υπηρέτησε επίσης ως αναπληρώτρια υπουργός Πολιτισμού (1990-1991), υπουργός Πολιτισμού (1991-1992) και υπουργός Δικαιοσύνης (1992-1993) στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Τον Οκτώβριο του 1996 ήταν η πρώτη γυναίκα που προτάθηκε ποτέ για πρόεδρος της βουλής, ενώ το 2004 εξελέγη πρόεδρος της βουλής των Ελλήνων.

Η πολιτική της διαδρομή υπήρξε σπουδαία όσο και η προσφορά της στην επιστήμη. Το 2010 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα του ποινικού δικαίου, ενώ το 2020 διετέλεσε πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.

«Η διαδρομή της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη στα κοινά χαρακτηρίστηκε από θάρρος, οξυδέρκεια, πολιτική σοφία και αφοσίωση στο καθήκον. Άφησε πίσω της σημαντικό έργο στα υπουργεία στα οποία υπηρέτησε και άσκησε υποδειγματικά τα καθήκοντά της ως προέδρου της βουλής, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη λειτουργία του κοινοβουλίου με τη συνέπεια, τη νηφαλιότητα και την προσήλωσή της στη συνταγματική τάξη, κερδίζοντας την εκτίμηση όλου του πολιτικού κόσμου. Ήταν όμως και μια σπάνια γυναίκα που ξεχώρισε για το ήθος, την ευγένεια και την ποιότητά της» αναφέρει η ΝΔ εκφράζοντας ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.

Ν. Κακλαμάνης: Με βαθιά θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση αποχαιρετώ σήμερα την Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης, πληροφορηθείς την εκδημία της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Με βαθιά θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση αποχαιρετώ σήμερα την Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη.

Η Άννα δεν υπήρξε μόνο μία εξέχουσα πολιτική προσωπικότητα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Υπήρξε μια σπάνια γυναίκα με ισχυρή πνευματική συγκρότηση, βαθιά νομική κατάρτιση και αταλάντευτη προσήλωση στους δημοκρατικούς θεσμούς.

Για εμένα υπήρξε και φίλη. Ένας άνθρωπος με ευθύ λόγο, καθαρή σκέψη και αυθεντική ευγένεια.

Ως πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, άνοιξε δρόμους σε μια εποχή που οι θεσμοί δοκιμάζονταν από τη δυσπιστία και την απαξίωση. Υπηρέτησε το Κοινοβούλιο με κύρος, σοβαρότητα και βαθιά επίγνωση της ιστορικής ευθύνης που συνεπάγεται το αξίωμα. Η παρουσία της στην Προεδρία της Βουλής υπήρξε ουσιαστική και καθοριστική για την ενίσχυση της θεσμικής λειτουργίας και του κοινοβουλευτικού ήθους.

Διακεκριμένη νομικός και πανεπιστημιακός, με σπουδές στη Γερμανία, υπηρέτησε την επιστήμη του Ποινικού Δικαίου με συνέπεια και βάθος. Ως Υπουργός Δικαιοσύνης και Υπουργός Πολιτισμού, αλλά και ως Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, απέδειξε ότι η δημόσια προσφορά μπορεί να συνδυάζει γνώση, ευαισθησία και υψηλό αίσθημα καθήκοντος.

Η Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη ανήκει πλέον στην Ιστορία του τόπου. Άφησε πίσω της ένα αποτύπωμα διακριτό και φωτεινό. Ένα αποτύπωμα ήθους, θεσμικής προσήλωσης και ανιδιοτελούς προσφοράς.

Αποχαιρετώ μια φίλη και μια μεγάλη κυρία της πολιτικής και της επιστήμης με σεβασμό και ευγνωμοσύνη.

Στην οικογένειά της και στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια».