Κυρ.Πιερρακάκης για Άννα Ψαρούδα Μπενάκη: Την αποχαιρετώ με συγκίνηση, σεβασμό και ευγνωμοσύνη

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του μηνύματός του κ. Πιερρακάκη:

«Η Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη υπήρξε μια σπουδαία προσωπικότητα για τη νομική επιστήμη και για την πολιτική ζωή. Πρώτη γυναίκα Προέδρος της Βουλής, πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Δύο κορυφές που δεν της χαρίστηκαν, αλλά τις κατέκτησε η ίδια με τις δικές της δυνάμεις.

Η Αθήνα βρισκόταν διαρκώς στο επίκεντρο της δράσης της. Από τα έδρανα της Νομικής Αθηνών μέχρι τη Βουλή των Ελλήνων και την προεδρία της Ακαδημίας, η σπουδαία διαδρομή της άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στις γειτονιές της πρωτεύουσας.

Την αποχαιρετώ με συγκίνηση, σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα προσέφερε στην Ελλάδα, στα γράμματα και στην παράταξή μας. Στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.»