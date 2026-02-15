Κ. Χατζηδάκης για Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα: Άξια και δυναμική Ελληνίδα που χάραξε τη δική της ξεχωριστή πορεία

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη. Προσωπικά τη γνώριζα και την ξεχώριζα από τότε που ήμουν ακόμα φοιτητής. Μια άξια και δυναμική Ελληνίδα που χάραξε τη δική της ξεχωριστή πορεία ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών. Αλλά και ένα… pic.twitter.com/LIqoPeUNHc — Kostis Hatzidakis (@K_Hatzidakis) February 15, 2026

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη. Προσωπικά τη γνώριζα και την ξεχώριζα από τότε που ήμουν ακόμα φοιτητής. Μια άξια και δυναμική Ελληνίδα που χάραξε τη δική της ξεχωριστή πορεία ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών. Αλλά και ένα πολύ σημαντικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, την οποία υπηρέτησε με σοβαρότητα, εντιμότητα και μετριοπάθεια. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της».

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «η Άννα περνά, τώρα, στην Ιστορία έχοντας αφήσει ισχυρό το αποτύπωμά της στην επιστήμη και στη δημόσια ζωή. Ταυτόχρονα, όμως, περνά και στη μνήμη όλων ως υπόδειγμα πολιτικού και διανοούμενου. Με έγκυρες και τεκμηριωμένες θέσεις, ηθική στάση και μετριοπαθή συμπεριφορά. Με σταθερή επιδίωξη την ενότητα και τη συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων».

«Μαζί με όλους τους Έλληνες και κάθε Νεοδημοκράτη αποχαιρετώ με θλίψη και σεβασμό την Άννα Ψαρούδα. Την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Βουλής, αλλά και την πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε της Ακαδημίας Αθηνών. Μία ξεχωριστή νομική προσωπικότητα. Και μία Ελληνίδα που επί χρόνια τίμησε την Αθήνα ως βουλευτής και τη χώρα μας ως υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια.

Η Άννα περνά, τώρα, στην Ιστορία έχοντας αφήσει ισχυρό το αποτύπωμά της στην επιστήμη και στη δημόσια ζωή. Ταυτόχρονα, όμως, περνά και στη μνήμη όλων ως υπόδειγμα πολιτικού και διανοούμενου. Με έγκυρες και τεκμηριωμένες θέσεις, ηθική στάση και μετριοπαθή συμπεριφορά. Με σταθερή επιδίωξη την ενότητα και τη συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων.

Είμαστε τυχεροί όσοι συνεργαστήκαμε μαζί της, καθώς η ευγενική μορφή και οι πολύτιμες σκέψεις της θα μας συνοδεύουν για πάντα. Γιατί η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη μας αφήνει πλούσια παρακαταθήκη: την εθνική προσήλωση, την παραταξιακή συνέπεια και την αθόρυβη προσφορά. Μία αληθινή Κυρία της πολιτικής, της επιστήμης και της κοινωνικής δράσης.

Η σκέψη μου είναι κοντά στην οικογένεια και τους αμέτρητους φίλους της».