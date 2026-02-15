ΝΔ: Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη ήταν μια σπάνια γυναίκα που ξεχώρισε για το ήθος, την ευγένεια και την ποιότητά της

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση ένα ιστορικό στέλεχός της, την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη. Την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της βουλής, αλλά και την πρώτη γυναίκα που κατέλαβε το αξίωμα της προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών» αναφέρει σε ανακοίνωσή το γραφείο Τύπου της ΝΔ.

Γεννήθηκε το 1934 στην Αθήνα. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμπλήρωσε τις σπουδές της στο ποινικό δίκαιο στη Βόννη και στο Φράιμπουργκ και έγινε διδάκτωρ του ποινικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βόννης. Το 1978 έγινε καθηγήτρια ποινικού δικαίου του ΕΚΠΑ.

Η πολιτική της καριέρα ξεκίνησε το 1981, όταν και εξελέγη βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Το 1985 εξελέγη βουλευτής Α΄ Αθηνών και έκτοτε εκλεγόταν συνεχώς έως το 2009 στην ίδια περιφέρεια.

Το 1989 διετέλεσε αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπουργός Πολιτισμού στην Κυβέρνηση Τζαννετάκη. Υπηρέτησε επίσης ως αναπληρώτρια υπουργός Πολιτισμού (1990-1991), υπουργός Πολιτισμού (1991-1992) και υπουργός Δικαιοσύνης (1992-1993) στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Τον Οκτώβριο του 1996 ήταν η πρώτη γυναίκα που προτάθηκε ποτέ για πρόεδρος της βουλής, ενώ το 2004 εξελέγη πρόεδρος της βουλής των Ελλήνων.

Η πολιτική της διαδρομή υπήρξε σπουδαία όσο και η προσφορά της στην επιστήμη. Το 2010 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα του ποινικού δικαίου, ενώ το 2020 διετέλεσε πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.

«Η διαδρομή της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη στα κοινά χαρακτηρίστηκε από θάρρος, οξυδέρκεια, πολιτική σοφία και αφοσίωση στο καθήκον. Άφησε πίσω της σημαντικό έργο στα υπουργεία στα οποία υπηρέτησε και άσκησε υποδειγματικά τα καθήκοντά της ως προέδρου της βουλής, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη λειτουργία του κοινοβουλίου με τη συνέπεια, τη νηφαλιότητα και την προσήλωσή της στη συνταγματική τάξη, κερδίζοντας την εκτίμηση όλου του πολιτικού κόσμου. Ήταν όμως και μια σπάνια γυναίκα που ξεχώρισε για το ήθος, την ευγένεια και την ποιότητά της» αναφέρει η ΝΔ εκφράζοντας ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.