Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ προσήλθε την Πέμπτη ο Γιώργος Ξυλούρης (που έγινε γνωστός με το προσωνύμιο «Φραπές»).

Ο ίδιος ενημέρωσε τους βουλευτές ότι θα επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής.

Σε υπόμνημα που διάβασε προς τα μέλη της Επιτροπής, ο ίδιος ανέφερε τα εξής:

«Έξι μήνες ξεφτιλίζομαι δημόσια εγώ και κυρίως η οικογένειά μου, περισσότερο από το χειρότερο εγκληματία. Αυτό τον καιρό δεν έχω καν το βασικό δικαίωμα που έχει ο κάθε κατηγορούμενος να μάθει γιατί κατηγορείται και να μπορεί να απαντήσει. Θα αποδειχθεί στο μέλλον ότι δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ παράνομα, και για όλα έχω ελεγχθεί με επιτόπιους και διοικητικούς ελέγχους, όμως έξι μήνες έχω υποστεί ένα διαρκή εξευτελισμό και μία ρετσινιά, που δεν θα φύγει ποτέ από πάνω μου».

Για την κλήση που έλαβε να καταθέσει στην επιτροπή είπε: «Σέβομαι απόλυτα τον καθένα από σας και τα θεσμικό σας ρόλο. Όμως δεν γίνεται να απαντάω σε κάτι που δεν γνωρίζω, σε συνομιλίες που δεν έχω πρόσβαση, σε διαβιβαστικό της εισαγγελίας που με αναφέρει και δεν έχω πρόσβαση, σε ένα πόρισμα για ξέπλυμα χρήματος που δεν έχω πρόσβαση, σε δήθεν στοιχεία που δεν έχω πρόσβαση». «Επειδή έχω και εγώ τα δικαιώματα μου, που ο νόμος και το Σύνταγμα απαιτεί για τον καθένα, και στο υπόμνημα μου σας ανέλυσα, χωρίς να έχω την γνώση να σας τα εξηγήσω εγώ, γι' αυτό το λόγο θα επικαλεστώ το δικαίωμα σιωπής, και δεν θα απαντήσω σε καμιά ερώτηση σας» ανέφερε απευθυνόμενος στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο κ. Ξυλούρης τόνισε: «Η στάση μου δεν είναι θέμα ασέβειας. Αλλά θέμα υπεράσπισης της οικογένειάς μου. Το άδικο δεν το θέλει ούτε ο Θεός. Παρακαλώ να το σεβαστείτε».

Σε ερώτηση του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής, Α. Νικολακόπουλου, εάν του έχει απαγγελθεί κατηγορία, και σε ποιο στάδιο της σχετικής διαδικασίας βρίσκεται, ο κ. Ξυλούρης είπε: «Δεν είμαι νομικός να σας τα εξηγήσω. Κατέθεσα το υπόμνημά μου. Δεν θα μπω σε διαδικασία εγώ να αυτο-κατηγορηθώ σε πράγματα που δεν έχω λάβει γνώση. Όποια είναι η διαδικασία της επιτροπής. Δεν απαξιώνω την επιτροπή. Δεν είναι ότι δε σέβομαι την επιτροπή να απαντήσω στον καθένα ξεχωριστά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ό,τι στοιχεία έχω ή δεν δεν έχω, γνωρίζω ή δεν γνωρίζω θα τα καταθέσω στο φυσικό δικαστή». Απευθυνόμενος στον κ. Νικολακόπουλο, ανέφερε ότι «Δεν έχω καμία αντίρρηση να κάνουν ερωτήσεις να ταπεινώσουν, να ξεφτιλίσουν, να πουν ό,τι θένε οι συναδέλφοι σας. Δεν έχω κανένα θέμα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε πράγματα που δε γνωρίζω».

Στην ερώτηση, δε, εάν θα δεχθεί ερωτήσεις «για άλλα ζητήματα τα οποία μπορεί να μην αφορούν την προσωπική σας εμπλοκή», ο κ. Ξυλούρης είπε ότι «Δεν με αφορούν εμένα τα άλλα πράγματα. Εμένα, ό,τι με αφορά και ό,τι γνωρίζω θα τα καταθέσω στον εισαγγελέα ή στον ανακριτή, είτε Ευρωπαίος είναι είτε φυσικός δικαστής, όταν καλεστώ. Σε 15 μέρες, σε 20 μέρες; Όταν καλεστώ, θα καταθέσω εκεί».

Η διαδικασία ξεκίνησε λίγο μετά από τις 10:00 της Πέμπτης ενώ αναμένεται να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών της Επιτροπής και υποβολής του πορίσματός της.

Υπενθυμίζεται πως ο «Φραπές» είχε κληθεί να καταθέσει στην Εξεταστική και στις 20 Νοεμβρίου, αλλά τότε είχε αρνηθεί να παραστεί.

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου αναμένονται οι καταθέσεις των βουλευτών Μανώλη Χνάρη (ΠΑΣΟΚ) και Χρήστου Μπουκώρου (ΝΔ).