Δ. Παπαστεργίου στο Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών: Συνεργασία για πιο ψηφιακή, αποτελεσματική και κυρίαρχη Ευρώπη

Στο Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών στις Βρυξέλλες, συμμετέχει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο υπουργός, κατά την άφιξή του στο Συμβούλιο, αναφέρθηκε στη συνεργασία για μια πιο ψηφιακή, αποτελεσματική και κυρίαρχη Ευρώπη, με απλούστευση διαδικασιών, ενίσχυση Tεχνητής Nοημοσύνης στις επιχειρήσεις και προσέγγιση τω πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Όπως δήλωσε ο κ. Παπαστεργίου: «Είμαστε στις Βρυξέλλες μαζί με τους ομολόγους μας για μια πιο ψηφιακή και αποτελεσματική Ευρώπη. Για το πώς δηλαδή θα απλοποιήσουμε τις διαδικασίες, πώς θα φέρουμε περισσότερη Tεχνητή Nοημοσύνη στις επιχειρήσεις μας, αλλά και πώς η Ευρώπη θα γίνει πιο κυρίαρχη ψηφιακά.

Αυτό, για μια Ευρώπη η οποία θα βλέπει την επόμενη ημέρα πιο κοντά στους πολίτες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».