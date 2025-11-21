Δ. Μιχαηλίδου από τη Ρώμη: Η γυναικοκτονία δεν είναι αναπόφευκτη, είναι έγκλημα που απαιτεί δράση

Στη Ρώμη βρέθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, προκειμένου να συμμετάσχει στη Διάσκεψη για τη Γυναικοκτονία, μια πρωτοβουλία που συνδιοργάνωσαν η Ιταλική Κυβέρνηση και ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) με τη συμμετοχή υπουργών, διεθνών φορέων και ειδικών από όλη την Ευρώπη.

Οι συμμετέχοντες έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα: Η γυναικοκτονία δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά ευρωπαϊκή πρόκληση, που απαιτεί συντονισμό, θεσμική θωράκιση και αλλαγή κοινωνικών αντιλήψεων.

«Η γυναικοκτονία αποτελεί την πιο ακραία εκδήλωση έμφυλης βίας και μια οδυνηρή υπενθύμιση των ανισοτήτων που επιβιώνουν στις κοινωνίες μας», δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου, υπογραμμίζοντας ότι η πρόληψη προϋποθέτει πολιτική βούληση, συνεργασία θεσμών και αλλαγή κουλτούρας.

Η υπουργός παρουσίασε τις ελληνικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών: την ενίσχυση του δικτύου δομών υποστήριξης σε όλη τη χώρα, την πλήρη εναρμόνιση με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, τον ρόλο του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων και την ετήσια έκθεση για την έμφυλη βία.

Σημείωσε ότι «περισσότερες από 60.000 γυναίκες έχουν λάβει υποστήριξη από τις δομές μας από το 2011» και υπογράμμισε ότι «καμία γυναίκα δεν πρέπει να αισθάνεται μόνη».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα εργαλεία έγκαιρης προστασίας, όπως το σύγχρονο Εργαλείο Αξιολόγησης Κινδύνου και την εφαρμογή Panic Button. «Πρόκειται για τεχνολογία που σώζει ζωές, επιτρέποντας άμεση και διακριτική ειδοποίηση της αστυνομίας», σημείωσε.

Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της νέας Οδηγίας της ΕΕ για τη βία κατά των γυναικών, η οποία ενισχύει τις υπηρεσίες στήριξης και διαμορφώνει ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο πρόληψης.

«Η νομοθεσία είναι απαραίτητη αλλά δεν αρκεί. Η αλλαγή κουλτούρας καλλιεργείται καθημερινά — στο σχολείο, στην οικογένεια, στη δημόσια συζήτηση», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, η υπουργός τόνισε ότι η γυναικοκτονία «είναι έγκλημα κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των βασικών αξιών της δημοκρατίας» και επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας να ενισχύει συνεχώς τις πολιτικές πρόληψης και προστασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο περιθώριο της Διάσκεψης, η Δόμνα Μιχαηλίδου είχε συναντήσεις με την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων της Κυπριακής Δημοκρατίας, κας Χριστοδούλου, ενόψει των επικείμενων Προεδριών των δύο χωρών στο Συμβούλιο της ΕΕ, καθώς και με την Ειδική Απεσταλμένη του ΟΗΕ για τη βία κατά των γυναικών, Reem Alsalem, με αντικείμενο την ελληνική εμπειρία στους μηχανισμούς προστασίας και τις δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας.

Συναντήθηκε επίσης με την Επίτροπο Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων και Ισότητας Hadja Lahbib, με την οποία συζήτησαν την ανάγκη ειδικής επιμόρφωσης για τα ζητήματα έμφυλης βίας και εξάλειψης των ανισοτήτων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τρόπο με τον οποίο προβάλλονται από τα ΜΜΕ τα περιστατικά έμφυλης βίας, καθώς είναι αυτός που καθορίζει αν η ενημέρωση θα ενισχύσει την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση ή θα οδηγήσει στην αναπαραγωγή στερεοτύπων.