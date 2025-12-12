Προϋπολογισμός 2026

«Η Ελλάδα δεν γυρίζει πίσω. Το αύριο είναι αυτός ο Προϋπολογισμός. Το αύριο είναι σήμερα. Το αύριο θα κερδίσει και η ελληνική αναγέννηση δεν μπορεί να περιμένει» τόνισε ο γενικός εισηγητής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος ανοίγοντας την πενθήμερη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026, στην Ολομέλεια.

Ο κ. Μαρκόπουλος κάλεσε τα κόμματα να ψηφίσουν τον Προϋπολογισμό του 2026 «ως πράξη υπευθυνότητας, ως μονόδρομο ασφάλειας και μοναδική εναλλακτική σταθερότητας και ανάπτυξης»

Ο εισηγητής της ΝΔ χαρακτήρισε τον Προϋπολογισμό του νέου έτους «βατήρα, αφετηρία για μια εντελώς καινούρια εποχή». Αναφερόμενος στην εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Eurogroup είπε ότι «αυτό και μόνο θα ήταν αρκετό για να κλείσω πρόωρα την ομιλία μου, αλλά δεν θα το κάνω γιατί η ΝΔ είναι μια παράταξη που σέβεται τους θεσμούς, τις διαδικασίες και έχει έρθει εδώ για μιλήσει με πεπραγμένα, με αριθμούς και στατιστικές».

Η ανάδειξη στο ύπατο ευρωπαϊκό αξίωμα του κ. Πιερρακάκη όμως, υπογράμμισε ο βουλευτής της ΝΔ, «είναι ορόσημο , είναι μια ημέρα δικαίωσης όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. Είναι μια ημέρα υπερηφάνειας, που "ουάου" έχουμε Έλληνα πρόεδρο του Eurogroup!» θυμίζοντας παράλληλα όπως είπε «ένα άλλο "ουάου", το Βαρουφάκιο και που εκείνο μας είχε πάει στην ταπείνωση, εκείνης κραυγής που είχε οδηγήσει την χώρα σε ένα αχρείαστο Μνημόνιο». Παράλληλα, σε αντιδιαστολή αναφέρθηκε και στην εποχή του «game over» όπως είπε χαρακτηριστικά της εποχής του ΠΑΣΟΚ, της εποχής του υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου λέγοντας ότι «τώρα, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί επιτέλους θετικά. Και αυτό είναι μια κατάκτηση όλων των Ελλήνων. Η συμπλήρωση μια εθνικής στρατηγικής της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και πρέπει να το πούμε»

Ο κ. Μαρκόπουλος ανέφερε ότι η κυβερνητική πολιτική και ο Προϋπολογισμός του 2026, η Ελλάδα αποτελεί «λιμάνι» που προσέλκυσε το αμερικανικό επενδυτικό ενδιαφέρον ως προς το λιμάνι της Ελευσίνας. Λιμάνι επιδιώξεων των εργαζόμενων για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας - μετά από χρόνια κρίσης. Σχετικά με τους δημοσιονομικούς στόχους του Προϋπολογισμού είπε ότι «με ένα σχέδιο στέρεο, η Ελλάδα βγαίνει από τα ελλείμματα γρηγορότερα από ό,τι αναμενόταν, όταν η Γερμανία κλυδωνίζεται.

Η Ελλάδα πετυχαίνει μείωση χρέους κι αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση ως προς την ψηφιοποίηση του Κράτους της, όταν η Γαλλία εξελίσσεται διαφορετικά. Είμαστε μπροστά σας με μέτρα 1,76 δισ. ευρώ για το δημογραφικό πρόβλημα, με προτάσεις για τους ενστόλους, για τους συνταξιούχους. Με νέες αυξήσεις εισοδημάτων. Με το βλέμμα στην ελάφρυνση της μεσαίας τάξης. Με φορολογική μεταρρύθμιση που έχει διαγενεακό χαρακτήρα κι έμφαση στο δημογραφικό, τους νέους και τη μεσαία τάξη. Με δημοσιονομικές παρεμβάσεις εντός του 2026 για μισθωτούς, συνταξιούχους, δημόσιους υπάλληλους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες. Με φροντίδα για τις ευαίσθητες περιοχές και τα νησιά και τα σώματα ασφαλείας ή τις ένοπλες δυνάμεις. Με περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού, που θα παρασύρει προς τα επάνω σειρά επιδομάτων. Με δράσεις για το στεγαστικό ζήτημα, την Υγεία, την Παιδεία και την 'Αμυνα. Με πρόβλεψη ανάπτυξης μεγαλύτερη από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Διπλάσια.»

Η ελληνική οικονομία είπε ότι «θα συνεχίσει για 6ο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2,2% το 2025 και σε 2,4% το 2026 έναντι 1,3% και 1,2% για την Ευρωζώνη, αντίστοιχα. Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 248,7 δισ. ευρώ το 2025 σε 260 δισ. ευρώ το 2026. Παράλληλα, ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 2,6% το 2025 σε 2,2% το 2026»

Ο εισηγητής της πλειοψηφίας σημείωσε πως «προφανώς δεν θα αποφύγουμε τη συζήτηση για την ακρίβεια, αλλά να την κάνουμε με δεδομένα. Όχι με κραυγές και λαϊκισμό». Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αυξήσεις του κατώτατου μισθού που από 650 ευρώ το 2019 τώρα είναι στα 880 ευρώ αυξημένος κατά 35,4%. Στις μειώσεις 83 φόρων λέγοντας ότι η πολιτική της Κυβέρνησης «είναι αυτή που φέρνει επενδυτές και δεν τις διώχνει για αυτό και ο ρυθμός μεταβολής των επενδύσεων αναμένεται να αυξηθεί από 4,5% το 2024 σε 5,7% το 2025 και σε 10,2% το 2026, με ένα σημαντικά διευρυμένο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το 2026, με πόρους ύψους 16,7 δισ. ευρώ έναντι 14,6 δισ. ευρώ το 2025».

Η ανωτέρω αύξηση των επενδύσεων είπε «είναι πολλαπλάσια αυτής του μέσου όρου της Ευρωζώνης, που εκτιμάται σε 2,2% για το 2025 και σε 2,5% για το 2026. Σε αυτό το πλαίσιο ο λόγος επενδύσεων προς ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 16,4% το 2025 σε 17,7% το 2026. Όταν το 2019 ήταν στο 11%. Το υψηλότερο ποσοστό μετά το 2009». Ο βουλευτής της ΝΔ επισήμανε ότι η κυβερνητική πολιτική δημιούργησε πάνω από μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας. Το ποσοστό ανεργίας, έχει υποχωρήσει σε μονοψήφιο αριθμό ήδη από το 2025, προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω το 2026 κατά μισή ποσοστιαία μονάδα του εργατικού δυναμικού, το οποίο αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μετά το 2008. Οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί κατά 64%, με 60.000 νέες θέσεις στην εγχώρια βιομηχανία, με τόνωση των εξαγωγών και της παραγωγής. Δεν είναι τυχαίο πως οι εξαγωγές μας στα τρόφιμα αυξήθηκαν στην 5ετία 2019- 2024 κατά 73%».

Ο εισηγητής της ΝΔ αναφερόμενος ειδικά για τις δημοσιονομικές παρεμβάσεις για το 2026 είπε ότι αυτές έχουν δ ύο πυλώνες: Την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και τη στήριξη της αναπτυξιακής προοπτικής της οικονομίας. Υπάρχουν νέα κίνητρα στην αγορά εργασίας με αυξήσεις μισθών και παραγωγικότητας. Υπάρχουν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, αναμόρφωση των τεκμηρίων διαβίωσης, ενίσχυση ειδικών μισθολογίων και την αύξηση των συντάξεων. Επίσης, προβλέπονται μέτρα για τη στήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης και μέσω φορολογικών κινήτρων και παρεμβάσεων υπέρ των ακριτικών περιοχών. Εισάγονται νέες φορολογικές και επενδυτικές διευκολύνσεις για στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας. Για το Κράτος Πρόνοιας είπε ότι οι δαπάνες για το υπουργείο Υγείας από 4,1 δισ. ευρώ το 2019 το 2026 θα φθάσουν στα 7,8 δισ. ευρώ, σχεδόν διπλασιασμένες

Στο υπουργείο 'Αμυνας από 3,5 δισ. ευρώ το 2019 θα πάνε το 2026 στα 7 δισ. ευρώ επίσης διπλασιασμένες. Αύξηση θα υπάρξει και για τους πόρους της κλιματικής αλλαγής, της προστασίας του πολίτη, της δαπάνης των συντάξεων κατά 21,8%, των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ κι αυτών της ανεργίας, όπως και των Δημοσίων επενδύσεων. « Η Ελλάδα, είπε ο κ. Μαρκόπουλος «εξελίσσεται σε Λιμάνι Σταθερότητας. Από Καραβοτσακισμένο Σκαρί, η Ελλάδα αποτελεί το σταθερό καράβι της Ευρωζώνης. Μιας Ευρώπης που δοκιμάζεται. Μιας Ευρώπης που υποτάσσεται στον λαϊκισμό και τις εύκολες υποσχέσεις» λέγοντας πως «στην ταραχή της πλανητικής κρίσης, στην νέα παγκόσμια περιπέτεια, η Ελλάδα δεν θα ζήσει μια νέα Οδύσσεια. Εμείς με εμπειρία, με αγωνιστικότητα, με μέθοδο και στρατηγική θα συνεχίσουμε να αποτελούμε τον ασφαλή λιμένα για τον Έλληνα πολίτη»