Βουλή: Στην Ολομέλεια προς ψήφιση σήμερα οι συμβάσεις για τις Belharra

Στην Ολομέλεια εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την «Έγκριση σχεδίων Συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 Συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου «FDI HN» και την εν συνεχεία υποστήριξή τους». Κατά τη σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια αναμένονται τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης.

Το σχέδιο νόμου εισάγεται από την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής με τη θετική ψήφο της ΝΔ. Το καταψήφισαν ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, ενώ επιφυλάχθηκαν να εκφράσουν την τελική τους θέση κατά τη σημερινή συζήτηση ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας.

Οι συμβάσεις προβλέπουν την αγορά μιας τέταρτης φρεγάτας Belharra επίπεδου Standard 2++, την αναβάθμιση των τριών προηγούμενων Belharra από επίπεδο Standard 2 που είναι σε επίπεδο Standard 2++ και εν συνεχεία την υποστήριξή τους. Οι Συμφωνίες προβλέπουν την αύξηση της συμμετοχής στα προγράμματα αυτά κατά 25% της ελληνικής εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.