Βουλή: Αιχμές της Δ. Μιχαηλίδου για τη στάση της αντιπολίτευσης στα μέτρα για τις δομές φιλοξενίας ΑμεΑ

«Σήμερα ή θα παραμείνετε αγκυλωμένοι στα παλιά συνθήματα ή θα αποδείξετε ότι η Βουλή μπορεί να γίνει χώρος σύνθεσης για την κοινωνική συνοχή και όχι χώρος μόνο για να μαλώνουμε», είναι το δίλημμα που έθεσε στους βουλευτές της αντιπολίτευσης, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ενόψει της ψηφοφορίας που θα γίνει αργότερα απόψε στο νομοσχέδιο για την κοινωνική κατοικία και την ισόβια τριτεκνική ιδιότητα.

«Σας ζητώ να σκεφτείτε μια οικογένεια με τρία παιδιά, που το ένα παιδί από τα τρία έχει αναπηρία. Σας ζητώ να σκεφτείτε ότι αυτή η οικογένεια είναι εδώ στο εντευκτήριο και μετά την ψηφοφορία, θα έρθει να σας ρωτήσει τι ψηφίσατε. Πώς θα εξηγήσετε την καταψήφιση της δια βίου τριτεκνικής ιδιότητας και της ρύθμισης για τις βραχυχρόνιες δομές φιλοξενίας ΑμεΑ; Εσείς θα τους πείτε να περιμένουν μέχρι να γίνετε εσείς κυβέρνηση; Αυτό θα τους πείτε; Τι θα πείτε στην οικογένεια ότι, ενώ μπορεί να έχει σπίτι, μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής, να μην το έχει αλλά να περιμένει, μέχρι να γίνετε εσείς κυβέρνηση , για να φτιάξετε αυτό που θεωρείτε καλύτερο; Και να συνεχίσουν να μένουν σε σπίτι να πληρώνουν τα ενοίκια που υπαγορεύει η αγορά;», είπε η κ. Μιχαηλίδου, απευθυνόμενη στα έδρανα της αντιπολίτευσης και συνέχισε: «Σήμερα σας βάζουμε μπροστά σε ένα δίλημμα. Ή να παραμείνετε αγκυλωμένοι στα παλιά συνθήματα ή να αποδείξετε ότι η Βουλή δεν είναι χώρος μικροκομματικής άρνησης αλλά είναι πεδίο εθνικής σύνθεσης».

Η συνεδρίαση είχε συμπληρώσει ήδη οκτώ ώρες, με μεγάλη κινητοποίηση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, για τη στήριξη του νομοσχεδίου, και με σύσσωμη την αντιπολίτευση, είτε να προεξοφλεί ότι τα οφέλη θα είναι πενιχρά, είτε να καταγγέλλει ότι ακίνητα φιλέτα παραδίδονται στους κατασκευαστικούς ομίλους, όταν ανέβηκε στο βήμα της ολομέλειας η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και κάλεσε τους βουλευτές που επικρίνουν το σχέδιο νόμου να ψηφίσουν τουλάχιστον τις ρυθμίσεις για την ισόβια τριτεκνική ιδιότητα και τη βραχυχρόνια φροντίδα ΑμεΑ.

«Το νομοσχέδιο απαντά σε μικρά, μεγάλα, μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας των συμπολιτών μας. Έρχεται μάλιστα μαζί με μια σπουδαία φορολογική μεταρρύθμιση πάνω στην καθημερινότητα, την οποία ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Η Ελλάδα αλλάζει τον τρόπο που φορολογεί. Και αλλάζει στοχευμένα για τους νέους, τις οικογένειες, ακόμα περισσότερο, για τις οικογένειες με πολλά παιδιά και αλλάζει και για τους ακρίτες μας. Αντίστοιχα στοχευμένες είναι και οι διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου», είπε η κ. Μιχαηλίδου και αναφέρθηκε στη ρύθμιση που κατοχυρώνει την δια βίου τριτεκνική ιδιότητα. «Η ισόβια αναγνώριση της τριτεκνικής ιδιότητας δεν είναι απλά μια ισχυρή συμβολική πράξη αλλά βοηθά τα νοικοκυριά που έχουν τρία παιδιά και το κράτος θα τα στηρίζει δια βίου. Κάνει τους ανθρώπους να σκεφτούν ότι η στήριξη, αν θα έχουν τρία παιδιά, δεν θα σταματήσει όταν αυτά τα παιδιά ενηλικιωθούν», είπε η υπουργός και αναφέρθηκε και στις δομές βραχυχρόνιας φροντίδας για τα 'ΑμεΑ. Η σχετική ρύθμιση, εξήγησε, ήταν αίτημα αυτών των οικογενειών που δεν έχουν να αφήσουν το παιδί τους, αν χρειάζεται να λείψουν για λίγες ημέρες. «Αυτές τις δύο ρυθμίσεις θέλω να σας καλέσω να τις υπερψηφίσετε και να αφήσετε πίσω το ‘όχι' στα πάντα και να έρθετε να ψηφίσετε υπέρ των δύο αυτών ρυθμίσεων, με βάση το ανθρώπινο όφελος», είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Για τις παρεμβάσεις για την κοινωνική κατοικία, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είπε ότι το δημόσιο θα δώσει αναξιοποίητα, μέχρι σήμερα, ακίνητα, με διαγωνιστική διαδικασία, θα καλέσει επενδυτές να κατασκευάσουν ακίνητα, δίνοντας τουλάχιστον το 30% και συνεπώς, με πλειοδοτική διαδικασία, οι ιδιώτες επενδυτές να δώσουν και πάνω από το 30%. Με τον τρόπο αυτό, είπε, και το άλλο 70% θα μπει στο στεγαστικό απόθεμα και αυτό θα βοηθήσει να πέσουν οι τιμές. Το 30% θα διατεθεί για κοινωνικό μίσθωμα σε νοικοκυριά με πολλά μέλη, σε μονογονεϊκές οικογένειες, σε νοικοκυριά που ΑμεΑ, σε ευάλωτους που χρειάζονται ενίσχυση.

Αναφέρθηκε επίσης στο rent to buy, δηλαδή τη δυνατότητα που θα έχουν οι δικαιούχοι του κοινωνικού μισθώματος, να αγοράσουν μετά από μια 10ετία το ακίνητο στο οποίο μένουν.

Η υπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι και σήμερα είπε τα ίδια επιχειρήματα που είχε πει και όταν ψηφίστηκε το 2022 ο θεσμός της κοινωνικής αντιπαροχής και είπε τα ίδια που είχε πει και για τα δύο προγράμματα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ».

«Δεν σας νοιάζουν οι 21000 συμπολίτες μας που ήδη έχουν βρει σπίτι, μέσα από τα δύο αυτά προγράμματα;», αναρωτήθηκε η Δόμνα Μιχαηλίδου σημειώνοντας πως το 75% του επιτοκίου ήταν χρηματοδοτούμενο από το κράτος, γιατί υπάρχει καλή προσβασιμότητα σε τραπεζικό δανεισμό, ενώ μια οικογένεια τρίτεκνη ή πολύτεκνη δεν πλήρωνε καθόλου επιτόκιο.

«Αξιοποιούμε την περιουσία του δημοσίου και γυρνάμε την περιουσία αυτή, πίσω, στους πολίτες που έχουν ανάγκη, είτε μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής, είτε μέσω της συνεργασίας με το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας και τη δημιουργία ακινήτων αμιγώς, για κοινωνικό μίσθωμα», είπε η υπουργός.

«Η κυρία υπουργός παραβλέπει μια πραγματικότητα που δεν διαμόρφωσαν οι πολίτες. Τα υπέρογκα ενοίκια είναι αποτέλεσμα δικών σας πολιτικών», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γαννούλης και κατηγόρησε την κ. Μιχαηλίδου για «πολιτική αυθάδεια», επειδή αγνοεί τις προτάσεις του κόμματος του για το στεγαστικό και το δημογραφικό.

«Δεν μπορώ να ακούσω για πολιτική αυθάδεια, από αυτούς που μιλούσαν για κρατικοποίηση των τραπεζών, αλλά έφεραν ένα τρίτο μνημόνιο και από αυτούς που έπραξαν κόψιμο συντάξεων, ονομάζοντας το προσωπική διαφορά, που εμείς την καταργούμε», απάντησε η Δόμνα Μιχαηλίδου.