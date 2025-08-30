Βασιλίσσης Όλγας: Οι λόγοι της αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Δήμο Αθηναίων και τρία υπουργεία

Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και του Δήμου Αθηναίων έχει δημιουργήσει η υπόθεση της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, με τον Δήμο Αθηναίων να απαντά στην κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Μεταφορών-Υποδομών, η οποία διεμήνυσε ότι η πρόσφατη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για αλλαγές στη χρήση του δρόμου «δεν παράγει έννομα αποτελέσματα».

Ο δήμος δήλωσε ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω.

Η αντιπαράθεση δεν είναι καινούρια. Η συζήτηση για τον χαρακτήρα και τη λειτουργικότητα της Β. Όλγας έχει ιστορία σχεδόν δύο δεκαετιών, καθώς ήδη από τη δεκαετία του 2000 η Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας ΑΕ είχε εκπονήσει μελέτη που έμεινε ανενεργή. Η διοίκηση Μπακογιάννη επανέφερε το σχέδιο, το επικαιροποίησε, έλαβε τις απαραίτητες εγκρίσεις από τα συναρμόδια υπουργεία και δημοπράτησε το έργο το 2020. Η μελέτη προέβλεπε την πλήρη πεζοδρόμηση, με εξαίρεση μία λωρίδα για την εξυπηρέτηση μέσων μαζικής μεταφοράς και των παρόδιων χρηστών προς το Ζάππειο.

Η σημερινή δημοτική αρχή υπό τον Χάρη Δούκα προχώρησε σε νέα κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία τροποποιεί τη χρήση του δρόμου, προβλέποντας ήπια κυκλοφορία με την είσοδο όλων των οχημάτων από Βασιλέως Κωνσταντίνου προς Σύνταγμα και δεξιά προς Αρδηττού

Τρία υπουργεία κατά Δήμου Αθηναίων για τη Βασιλίσσης Όλγας: Οι αποφάσεις του δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα

Υπενθυμίζεται ότι οι παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τη λειτουργία της Βασιλίσσης Όλγας προκάλεσαν την Παρασκευή την αντίδραση τριών υπουργείων, αυτών του Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Πολιτισμού και του Υποδομών και Μεταφορών.

Όπως αναφέρουν στην κοινή τους ανακοίνωση, οι παρεμβάσεις αυτές «προϋποθέτουν εκ νέου αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών των συναρμόδιων Υπουργείων».

Αναλυτικά η κοινή ανακοίνωση των τριών υπουργείων:

Τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Υποδομών και Μεταφορών επισημαίνουν ότι προτεινόμενες παρεμβάσεις στον εγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας προϋποθέτουν εκ νέου αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών των συναρμόδιων Υπουργείων.

Η οδός Βασιλίσσης Όλγας βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας, ενώ κατά τη διάρκεια του εν εξελίξει έργου της ανάπλασης έχουν αποκαλυφθεί σημαντικές αρχαιότητες, οι οποίες συντηρούνται και αναδεικνύονται. Συγχρόνως, αποτελεί κοινόχρηστο χώρο ιδιαίτερης σημασίας.

Για τον λόγο αυτό, η υλοποίηση της υφιστάμενης ανάπλασης της οδού έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, με την πράξη 321 της 19ης συνεδρίασης του 2021, καθώς και από το Υπουργείο Πολιτισμού, με την Απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/56665/2802, όπως και με την Απόφαση 3769/14-02-2022 για λογαριασμό της «Ανάπλασης ΑΕ», που εποπτεύεται από τα συναρμόδια Υπουργεία και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, αλλά και τη διέλευση του Τραμ από την οδό, απαιτείται επιπροσθέτως και η σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΑ, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ η συμβατότητα αυτών των τροποποιήσεων με την κείμενη νομοθεσία και τις συγκοινωνιακές μελέτες αποτελεί αντικείμενο ελέγχου των Τεχνικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Επομένως, οι σχετικές πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων, όπως ανακοινώθηκαν, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Ο Δήμος καλείται να τηρήσει τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες.

Δούκας: Δεν θα κάνουμε πίσω

Αργότερα, σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κατηγόρησε τα τρία υπουργεία ότι αγνοούν τη βούληση των πολιτών και της ευρύτερης πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Επανέλαβε την απόφασή του να μην κάνει πίσω, τονίζοντας πως «με κάθε θεσμικό μέσο θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί» για την υλοποίηση των σχεδιασμών του.

Μπακογιάννης κατά Δούκα: Η Βασιλίσσης Όλγας ανοίγει όπως την είχαμε σχεδιάσει κόντρα στο ψέμα και τους πολιτικαντισμούς (vid)

Ο Κώστας Μπακογιάννης με ανάρτησή του στα social media στηλιτεύει την «κωλοτούμπα» του δημάρχου του Δήμου Αθηναίων, Χάρη Δούκα σχετικά με το κέντρο της Αθήνας.

Αρχικά, παραθέτει δήλωση του δημάρχου όπου αρχικά αναφέρει ότι δεν θέλει να κυκλοφορούν αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας για να ανακαλέσει λίγους μήνες αργότερα. Παρόμοια αναδίπλωση έκανε και για τα αρχαία, ενώ καταλήγει στις υπόλοιπες πολιτικές του «κωλοτούμπες» για τη Βασιλίσσης Όλγας.

«Η Βασιλίσσης Όλγας ανοίγει όπως την είχαμε σχεδιάσει. Ένα κόσμημα για όλους τους Αθηναίους και τους επισκέπτες. Αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία. Κόντρα στο ψέμα και τους πολιτικαντισμούς», αναφέρει στο μήνυμά του ο Κώστας Μπακογιάννης.