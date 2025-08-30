Μικτά πρόσημα για τις μικρές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας - Υψηλός τζίρος, χαμηλή ζήτηση και οι δυσκολίες

Μια από τις μεγαλύτερες πτώσεις του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος από το 2021 αποτυπώνει η εξαμηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) για το πρώτο εξάμηνο 2025, καθώς ο δείκτης υποχώρησε από τις 59,3 στις 47,2 μονάδες.

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που αποτελούν το 99,6% της επιχειρηματικότητας στη χώρα, αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος, περιορισμένη ρευστότητα, πτώση ζήτησης και δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

