Έτσι θα είναι το νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης – Το πιο σύγχρονο, όμορφο και λειτουργικό στην Ευρώπη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος, μέχρι τον Ιανουάριο του 2027, οπότε η Θεσσαλονίκη θα διαθέτει έτοιμο κι εξοπλισμένο το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ένα δημόσιο νοσοκομείο που θα παρέχει ολιστικές υπηρεσίες υγείας σε παιδιά και νέους. Το νοσοκομείο αυτό, που θα αλλάξει ό,τι ξέρουμε για την παροχή υπηρεσιών υγείας στους πιο πολύτιμους ανθρώπους, τα παιδιά, θα λειτουργεί παράλληλα ως πρότυπο κλινικής φροντίδας, ιατρικής εκπαίδευσης και έρευνας στη Βόρεια Ελλάδα.

Το νοσοκομείο αυτό, που θα αλλάξει ό,τι ξέρουμε για την παροχή υπηρεσιών υγείας στους πιο πολύτιμους ανθρώπους, τα παιδιά, θα λειτουργεί παράλληλα ως πρότυπο κλινικής φροντίδας, ιατρικής εκπαίδευσης και έρευνας στη Βόρεια Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα στα makedonikanea.gr.