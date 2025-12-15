Βαρόμετρο GPO: Στο 28% η ΝΔ – Πρόσωπα της χρονιάς Μητσοτάκης και Πιερρακάκης

Σχεδόν διπλάσιο (28%-14,6%) είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας από αυτό του ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου για το Βαρόμετρο της GPO για το 2025 για λογαριασμό των «Παραπολιτικών», ενώ Κυριάκος Μητσοτάκης και Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτηρίζονται ως «πρόσωπα της χρονιάς».

Όσον αφορά στη συνολική πορεία της χώρας, το 35,3% δηλώνει ότι αυτή κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ποσοστό μειωμένο κατά επτά περίπου ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη απάντηση του 2024, με το ποσοστό όσων απαντούν ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση να αυξάνεται από το 54,4% του 2024 στο 64,6% σήμερα.

Πιο αναλυτικά:

Στην εκτίμηση πρόθεσης ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, η ΝΔ είναι πάντα πρώτη με 28% και το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στη 2η θέση με 14,6%. Στο 11,9 είναι η Ελληνική Λύση, στο 10,1% η Πλεύση Ελευθερίας και στο 10% το ΚΚΕ. Μακριά, στο 5% είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.

Πολιτικό πρόσωπο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Βαρόμετρο της GPO αναδεικνύεται ο Κ. Μητσοτάκης με 25,5%, ακολουθούμενος από τον Κ. Πιερρακάκη με 17,2%, τον Αλ. Τσίπρα με 16,3%, τη Ζ. Κωνσταντοπούλου με 10,3% και την κ. Καρυστιανού με 7,9%.