Αύριο η συνάντηση Μητσοτάκη με Βιρκούνεν για την ενίσχυση της τεχνολογίας και της ασφάλειας στην ΕΕ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί αύριο, Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου, στις 11.30, στο Μέγαρο Μαξίμου, με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, Χένα Βιρκούνεν.

Στις 20.00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση για την προβολή του ντοκιμαντέρ «Ocean with David Attenborough», η οποία διοργανώνεται από το Revive Our Ocean και το National Geographic Pristine Seas, σε συνεργασία με το Cyclades Preservation Fund, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.