Απάντηση Π. Μαρινάκη σε Δένδια: Δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση ΝΔ να είναι πιο πιστή στο DNA της παράταξης

«Εγώ δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση ΝΔ να είναι πιο πιστή στο DNA της παράταξης», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς σχετικά με τις αναφορές του Νίκου Δένδια στο DNA της ΝΔ, καθώς και τις κριτικές πρώην πρωθυπουργών.

«Είναι αυτονόητο πως στο Συνέδριο πρέπει να γίνει απολογισμός κυβερνητικού έργου», πρόσθεσε παράλληλα σε συνέτευξή του στα «Παραπολιτικά 90,1».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση με τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα», σημείωσε σε άλλο σημείο.

Επίσης, ερωτηθείς αν είναι έτοιμος για τις εκλογές, είπε, μεταξύ άλλων: «Οι εκλογές είναι σε ένα χρόνο και κάτι, έχω μάθει όμως ότι οι εκλογές δεν είναι μόνο την προεκλογική περίοδο». «Οι εκλογές είναι και εικόνες. Δηλαδή είδαμε τον κ. Μητσοτάκη με τον Ερντογάν, πριν λίγα χρόνια τον είδαμε στο Κογκρέσο. Ποιος θέλετε να εκπροσωπήσει τη χώρα ο κ. Ανδρουλάκης, η κ. Κωνσταντοπούλου;», είπε, σε άλλο σημείο.

«Στόχος η αυτοδυναμία στις εκλογές»

«Στις εθνικές εκλογές δεν έχουν πολλούς γύρους. Εμείς θα πάμε για αυτοδυναμία, αυτό θα επιδιώξουμε. Θεωρώ πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη επιλογή που διασφαλίζει την σταθερότητα. Εμείς θα επιδιώξουμε η χώρα να έχει κυβέρνηση, όπως και να έχει», είπε, ερωτηθείς σχετικά ο Παύλος Μαρινάκης. Σε ερώτηση αν θα έκαναν κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας στις εκλογές, απάντησε: «Δεν υπάρχει άλλο κόμμα αυτή τη στιγμή που να μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Αλλά το θέμα είναι ποιο ΠΑΣΟΚ; Μιλάμε για ένα ΠΑΣΟΚ που συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας με την Κωνσταντοπούλου».

Στη συνέχεια, σε ερώτηση για τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και την παρουσία ΜΑΤ, είπε: «Για μένα μακάρι να μη χρειάζονταν, αλλά αποδείχθηκε πως χρειάζονταν. Όλες αυτές οι μειοψηφίες δεν εκπροσωπούν το σύνολο του κόσμου. Πώς θα αντιμετωπίσει η ευνομούμενη δημοκρατίας τους παραβατικούς; Προφανώς η αντίδραση δεν πρέπει να ξεπερνά τα όρια του επιτρεπτού. Το πιο θλιβερό από όλα είναι η στάση των κομμάτων».

Σχετικά με το δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε, μεταξύ άλλων: «Κάθε διατύπωση που κάνει οποιοσδήποτε κάνει ένα δημόσιο πρόσωπο, την κάνει με τα δεδομένα που έχει μέχρι στιγμής. Εγώ δέχθηκα μια απίστευτη λαθροχειρία. Είναι μια υπόθεση πάρα πολύ σοβαρή, η δικαιοσύνη έχει λάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης».

«Πώς σχολιάζετε το περιστατικό στο FIR Αθηνών;», ρωτήθηκε. «Σύμφωνα με όσα έχει πει το αρμόδιο υπουργείο και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν ετέθη θέμα ασφαλείας ούτε στο χθεσινό περιστατικό, ούτε στο προηγούμενο. Και η λειτουργικότητα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση, η ασφάλεια βέβαια είναι πιο σοβαρή», είπε. «Στόχος μέχρι τις εκλογές αυτά που έχουμε πει να γίνουν», τόνισε.

«Δεν γνωρίζω για κάποια προγραμματισμένη συνάντηση Τραμπ-Μητσοτάκη»

Επιπλέον, ερωτηθείς αν θα υπάρξει συνάντηση Τραμπ-Μητσοτάκη, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Δεν γνωρίζω για κάποια προγραμματισμένη συνάντηση, αλλά είναι κάτι το οποίο κάποια στιγμή θεωρώ θα γίνει. Ούτε γνωρίζω κάτι για κάποιο προγραμματισμένο τηλεφώνημα». «Αυτός που λέει, όποιος το λέει αυτό, είτε είναι αντιπολίτευση είτε πρώην πρωθυπουργοί, θα αλλάξουν οι θέσεις του Τούρκου προέδρου αν δεν πάει ο κ. Μητσοτάκης στην Άγκυρα;», είπε, τέλος, σχετικά με την κριτική που δέχθηκε ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση με τον Ερντογάν στην Άγκυρα.