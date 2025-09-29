Αλέξης, ο δολιοφθορέας του ΣΥΡΙΖΑ

Προς το παρόν όλα πάνε πρίμα για τον Αλέξη Τσίπρα, και θα πηγαίνουν όσο μένει εκτός «ενεργού πολιτικής» όπως είπε στη Le Monde. Τώρα μετά το Harvard και το Center for European Studies, θα έχει τη δόξα να μιλήσει και στην Σορβόννη, και συγκεκριμένα στο «Paris 1 pantheon Sorbonne». Τίτλος της εκδήλωσης: «Ευρώπη: Μια ήπειρος χωρίς ηγεσία;».

Αποδεικνύεται ότι η γαλλική εταιρία που του οργάνωσε το rebranding δεν περιορίστηκε σε manual συμπεριφοράς αλλά είναι δεινή και στις δημόσιες σχέσεις. Στο εξωτερικό ο Αλέξης περνάει για μεγάλη πολιτική μορφή. Τους Έλληνες δεν έχει πείσει ακόμη, εξ ου και τα ποσοστά του αναμενόμενου κόμματος παραμένουν αναιμικά.

Ωστόσο δεν είναι μόνο η Ευρώπη χωρίς ηγεσία. Το ίδιο παραμένει και το πρώην κόμμα του, καθώς ο ίδιος με την στάση της προγραμματισμένης αοριστίας φροντίζει να υπονομεύει την παρούσα ηγεσία. Πρόκειται για συμπεριφορά που δεν διεκδικεί μετάλλιο πολιτικής ηθικής.

Παραμένει βουλευτής του κόμματος, είναι άφαντος από τις οργανωτικές και κοινοβουλευτικές διαδικασίες, ενώ εισπράττει απερίσπαστα τον μισθό του χωρίς ενοχικό σύνδρομο. Και παράλληλα οι άνθρωποί του διαρρέουν την επερχόμενη δημιουργία προσωπικού κόμματος!

Είναι κάποιοι που προσβλέπουν σε αυτόν ως κινητήριο μοχλό αναγέννησης της κεντροαριστεράς! Ο Νίκος Τεμπονέρας φερειπείν προτείνει την… αυτοδιάλυση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, και την συγκρότηση ενός συνεδρίου για τη δημιουργία νέου κόμματος.

Υποθέτει ότι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ολοκλήρωσαν τον ιστορικό τους κύκλο και πρέπει να υπάρξει ένα νέο κόμμα που θα προκύψει μέσα από ένα ανοιχτό συνέδριο στο οποίο θα μπορούσαν να συμμετέχουν «όλοι όσοι έχουν αντιδεξιό, αντι-νεοφιλελεύθερο προσανατολισμό».

Και ο Τσίπρας που κολλάει; Μα βλέπει τον Τσίπρα σε έναν ιδιαίτερα «σημαίνοντα ρόλο» που θα βοηθήσει «ως εγγυητής της ανασύνθεσης του ευρύτερου δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου»!

Πέραν του φανταστικού σεναρίου της αυτοδιάλυσης του ΠΑΣΟΚ, ενός κόμματος που άντεξε την εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ άθλια αντιμνημονιακή καταγγελτικότητα, και που ακόμη αντέχει έστω και με ψαλιδισμένα ποσοστά, ο φέρελπις αριστερός νέος δεν λαμβάνει υπόψιν του ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της βάσης του ΠΑΣΟΚ αντιπαθεί σφόδρα τον Τσίπρα (στη γλώσσα καφενείου, δεν θέλει να τον βλέπει στα μάτια της).

Αλλά έτσι είναι η ιντελιγκέντσια. Αγωνίζεται για τον λαό χωρίς να ρωτάει τον λαό.

Αλλά αν το ΠΑΣΟΚ δεν θα διαλυθεί από την νέα κομματική έλευση του Αλέξη, παρότι θα χάσει κάποια ποσοστά, ο εναπομείνας ΣΥΡΙΖΑ θα διαλυθεί.

Το γνωρίζουν και αυτό φέρνει αγωνία και ανακατωσούρα στο εσωτερικό του. Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κ.Ο. τέθηκε το ζήτημα της παραμονής των βουλευτών στο κόμμα ενόψει των κινήσεων του Αλέξη για νέο κόμμα.

Οι Τρύφων Αλεξιάδης και Γιώργος Παναγιωτόπουλος, του κλίματος Πολάκη, ζήτησαν από τους βουλευτές να παραμείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ, προτείνοντας την σύνταξη ενός κειμένου με υπογραφές. Όσοι δεν συμφωνούν με την γραμμή του κόμματος να φύγουν άμεσα. Πρόταση με την οποία διαφώνησε ο Γιάννης Ραγκούσης - ο οποίος σημειωτέον, διαφώνησε και με τις εξαγγελίες Φάμελλου στη ΔΕΘ, γιατί προσέγγιζαν τα 10 δισ. !

Παράλληλα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Χρήστος Γιαννούλης τόνισε ότι πρέπει να αποφασιστεί εάν οι βουλευτές είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με τον Τσίπρα. Περιέγραψε πώς βιώνει ο ίδιος την παρούσα κατάσταση, λέγοντας: «Σαν να περνάω καθημερινά ΑΣΕΠ»! Έκανε επίσης λόγο για «βουλευτές φαντάσματα» οι οποίοι παραμένουν ανενεργοί περιμένοντας το κόμμα Τσίπρα.

Τα επόμενα έρχονται το Σάββατο όπου αναμένεται να συνεδριάσει σε εκρηκτικό κλίμα η Κεντρική Επιτροπή.

Δεν ξέρουμε αν ο Αλέξης τη Σορβόννη θα εντοπίσει το πρόβλημα της Ευρώπης χωρίς ηγεσία. Στον ΣΥΡΙΖΑ το ξέρουμε. Είναι ο ίδιος.