Αλ. Σδούκου: Στα 4 δισ. το κόστος των εξαγγελιών Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

«Όλα αυτά που είπε, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, πόσο αθροίζουν; Αθροίζουν συντηρητικά, έτσι όπως υπολογίστηκαν, 4 δισεκατομμύρια» τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, αναφερόμενη στις εξαγγελίες του κ. Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, σε συνέντευξή της.

«Αυτό το μόνιμο δημοσιονομικό κόστος των προτάσεων ξεπερνάει τα 4 δις ετησίως με κάποιους συντηρητικούς υπολογισμούς. Δεν είμαι αρμόδια να σας το πω απόλυτα. Ξέρω ότι είναι πάνω από 4 δις, αλλά ίσως και το οικονομικό επιτελείο μπορεί να τοποθετηθεί ακριβέστερα σε αυτό. Άρα μιλάμε για 5,7 δισεκατομμύρια. Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ξεκάθαρα ότι έχουμε μία υπέρβαση στο ταβάνι των δαπανών που μπορεί να φτάσει η χώρα. Σημαίνει ή δεν σημαίνει ότι αυτό οδηγεί μετά σε έναν εκτροχιασμό στους δημοσιονομικούς στόχους που έχουμε και άρα μετά πάμε με μαθηματική ακρίβεια ξανά τη χώρα σε ένα καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας;

Και εμείς μπορούμε να το πούμε αυτό αλλά δεν είναι έντιμο. Δεν είναι έντιμο να έρθεις και να πεις εγώ θα σου δώσω αυτό, εκείνο το ένα. Για παράδειγμα ο 13ος μισθός που λένε για τους δημοσίους υπαλλήλους που κοστίζει 1,35 ακριβώς δις, που ναι το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι είναι λιγότερο. Αν δε, προσθέσουμε και τους συνταξιούχους μέσα, μιλάμε για ένα κόστος που είναι κοντά στα 3,9 δισεκατομμύρια» ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Σδούκου, κάνοντας λόγο για «προχειρότητα επί των οικονομικών μέτρω, διότι αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν έχουν ένα σημαντικό οικονομικό κόστος και όταν ρωτήθηκε και μάλιστα στη συνέντευξη ποιο είναι το κόστος αυτό και πώς ακριβώς θα τα χρηματοδοτήσει, εγώ δεν είδα να απαντάει. Αποφεύγει να απαντήσει», υπογράμμισε σε δηλώσεις της στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

«Για το ειδικότερο αυτό μέτρο (σ.σ. επαναφορά 13ου μισθού), οι ανέξοδες εξαγγελίες σίγουρα δεν κοστίζουν τίποτα, οπότε γιατί να μην τις πει».

«Ο πρωθυπουργός πήγε στη ΔΕΘ και είπε, τι μπορώ να δώσω με βάση τα δημοσιονομικά της χώρας; 1,7 δις. Μακάρι να μπορούσα να δώσω και περισσότερο, αλλά τόσα μου επιτρέπουν οι συνθήκες, οι κανόνες. Και εγώ, δεν θέλω να ρισκάρω. Δεν θέλω να σας κοροϊδέψω. Δεν θέλω να τα φορτώσω στο μέλλον. Δεν θέλω. Δεν θέλω και σας λέω με ειλικρίνεια ότι μπορώ να δώσω αυτά και σκέφτηκα το πώς θα τα δώσω με έναν όσο το δυνατόν πιο δίκαιο τρόπο, που ήταν τα μέτρα» συμπλήρωσε η κ. Σδούκου.

Σχετικά με τη φορολόγηση των υπερκερδών, σημείωσε ότι «αυτός ο όρος της φορολόγηση των υπερκερδών είναι πολύ εύκολο να το λέμε στον αέρα αλλά πρέπει να τεκμηριώνεις ότι υπάρχει ένα ουρανοκατέβατο, ένα κέρδος που είναι έξω και πέρα από το νόμιμο που έχει μία επιχείρηση, που θέλει μία επιχείρηση να είναι κερδοφόρα. Μια επιχείρηση δεν θέλει να είναι μία υγιής, μία οποιαδήποτε επιχείρηση δεν θέλει να είναι μία υγιής επιχείρηση που παίρνει τα ρίσκα της, που κερδίζει, που δίνει δουλειές; Εμείς πρώτα από όλα, στο κομμάτι, επειδή αναφέρεστε στο κομμάτι των εταιρειών ενέργειας, πρέπει να σας θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή που φορολόγησε τα υπερκέρδη όταν συνέβησαν, όταν είχαμε τιμές ενέργειας που πραγματικά δεν δικαιολογούνταν απ’ ό,τι συνέβαινε. Πάνω από 6 δισεκατομμύρια».

«Δεν ξέρω πώς ζητάει εκλογές ένα κόμμα που είναι 13-15 μονάδες πίσω σε διάφορες δημοσκοπήσεις»

Σε ό,τι αφορά τα δημοσκοπικά ευρήματα που εμφανίζουν τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση με καθαρή διαφορά αλλά χωρίς να αγγίζει το όριο της αυτοδυναμίας, την ίδια ώρα που το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση, ξεκαθαρίζει, δια στόματος του προέδρου του και εχθές, ότι δεν υπάρχει περίπτωση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ερωτηθείσα η κ. Σδούκου τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας, ανέφερε το εξής:

«Ο κύριος Ανδρουλάκης την προηγούμενη εβδομάδα βεβαιώθηκε δια στόματος κυρίου πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Αφού ξέρει και όλοι ξέρουμε ότι έχουμε έναν θεσμικό πρωθυπουργό και αυτά που λέει μέχρι τώρα τα έχει τηρήσει, τι είπε, εκ του ασφαλούς, ας ζητήσω και εγώ εκλογές. Εγώ βέβαια δεν ξέρω πώς ζητάει εκλογές ένα κόμμα που είναι 13-15 μονάδες πίσω σε διάφορες δημοσκοπήσεις. (…)

Είμαστε Σεπτέμβριος του 2025, δύο και, χρόνια από τότε που έγιναν οι τελευταίες εκλογές. Έχουμε να διανύσουμε ακόμη τον χρόνο που έχουμε να διανύσουμε μέχρι να γίνουν οι εκλογές και θα ζητήσουμε από τους πολίτες να μας κρίνουν στο τέλος για όλο τον λογαριασμό, όλη τη σούμα, για το σύνολο του κυβερνητικού έργου που θα υλοποιήσουμε, για αυτά τα οποία δεσμευτήκαμε το ’23 όταν μας τίμησαν και στο τέλος όταν θα κάνουμε ταμείο. Τότε θα δούμε ποια θα είναι τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων.

Οι δημοσκοπήσεις είναι πάντοτε σημαντικές να τις λαμβάνουμε υπόψη και σε όλες ανεξαιρέτως τις δημοσκοπήσεις που έγιναν και τις τελευταίες μέρες μετά τη ΔΕΘ, παρατηρούμε μια παρόμοια τάση, μια αύξηση του ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας, μια θετική αποδοχή των μέτρων και μάλιστα θα σας πω και από ποσοστά που είναι μεγαλύτερα από τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό τι δείχνει; Ότι οι ευρύτερες κοινωνικές ομάδες βλέπουν ότι τα μέτρα είναι θετικά για τις ίδιες τις κοινωνικές ομάδες και αυτό λέμε ότι συμβαίνει και χωρίς να έχουν νιώσει ακόμη οι πολίτες τον αντίκτυπο στην τσέπη τους και βεβαίως υπάρχει και μια επικοινωνιακή καταιγίδα από την αντιπολίτευση που λέει λίγο πολύ ότι τα μέτρα αυτά είναι πάρα πολύ λίγα».