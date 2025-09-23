Αιχμές του Γ. Σακελλαρίδη προς τον Τσίπρα: Δεν χρειάζεται ακόμα μια πολιτική «σούπα»

Ξεκάθαρες αιχμές προς τον Αλέξη Τσίπρα άφησε την Τρίτη το στέλεχος της Νέας Αριστεράς και πρώην συνεργάτης του προηγούμενου πρωθυπουργού, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μιλώντας την τηλεόραση του Mega.

Σε σχετική ερώτηση για τις τελευταίες κινήσεις του κ. Τσίπρα, ο κ. Σακελλαρίδης είπε πως με βάση την πρόσφατη παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη «έχει αποφασίσει να είναι απολύτως διακριτός απέναντι στην Αριστερά», ξεκινώντας στην πραγματικότητα το rebranding από τη δική του πολιτική επανατοποθέτηση.

Ο κ. Σακελλαρίδης συνέχισε λέγοντας πως «κατά τη δική μου άποψη, δεν χρειάζεται ο τόπος μας είναι κάτι μια πολιτική μέσων όρων, μια “σούπα”, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο στο κέντρο για να μπορέσω να προσεγγίσω περισσότερα ακροατήρια».

Υποστήριξε ακόμα ότι η Αριστερά να λέει τα πράγματα με το όνομά της, χωρίς να φοβάται την άποψή της και να μην βάζει νερό στο κρασί της».

Επιπλέον, ο κ. Σακελλαρίδης επέκρινε τις «λογικές των μέσων όρων, σε μια συνθήκη που η κοινωνία έχει πολύ σοβαρά προβλήματα», λόγω των πολιτικών που εφαρμόζονται. «Αν δεν έχεις καθαρές θέσεις που να δημιουργούν μια διαφορετική αντίληψη, δεν μπορείς να φτιάξεις ένα αντιπαράδειγμα πολιτικής απέναντι στον εκάστοτε Μητσοτάκη», ανέφερε.