Αγρότες: Συνεδριάζουν οι «σκληροί» των μπλόκων στη Νίκαια - Αρνητική εισήγηση για συνάντηση με Μητσοτάκη

Στον «αέρα» βρίσκεται η επικείμενη συνάντηση των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αύριο Τρίτη, αφού αν και από το Μαξίμου έγινε δεκτό το αίτημα για δύο ξεχωριστές συναντήσεις, οι αγρότες από το «σκληρό» μπλόκο της Νίκαιας διαφωνούν ως προς τη σύνθεση των επιτροπών, αλλά και για τον αριθμό των εκπροσώπων που θα συμμετάσχουν στις εν λόγω επαφές με τον πρωθυπουργό.

Η Πανελλαδική Συντονιστική των μπλόκων θέτει ως «κόκκινη γραμμή» τις δικές της αποφάσεις και έχει προαναγγέλλει Γενικές Συνελεύσεις στα μπλόκα για σήμερα το απόγευμα.

Την ίδια ώρα, μπλόκα από Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Κρήτη που διαφοροποιούνται από την Πανελλαδική Επιτροπή, ετοιμάζονται για το ξεχωριστό αυριανό ραντεβού τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μπλόκο Νίκαιας: Δεν θα πάμε στο ραντεβού αν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις

Μιλώντας στην ΕΡΤ, οι εκπρόσωποι των αγροτών της Θεσσαλίας, Ρίζος Μαρούδας και Σωκράτης Αλειφτήρας είπαν ότι δεν θα προσέλθουν στο αυριανό ραντεβού με τον πρωθυπουργό αν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις, ενώ ήρθαν σε αντιπαράθεση με τον Δημήτρη Τσίλια, ο οποίος δήλωσε ότι οι εκπρόσωποι από τα Πράσινα Φανάρια θα μεταβούν κανονικά στο Μέγαρο Μαξίμου αύριο το απόγευμα, τονίζοντας ότι έχουν επιλέξει τον διάλογο με ανοιχτούς δρόμους.

«Μας ένωσαν τα κοινά προβλήματα αλλά από τις 12 Δεκέμβρη διαφοροποιήθηκαν οι θέσεις. Είναι πολύ αργά πλέον να κάνουμε νούμερα για το αν θα πάμε ή όχι στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό», είπε ο κ. Τσίλιας.

«Δεν καθορίζουμε ποιους θα δει ο πρωθυπουργός, αλλά από εκεί και πέρα για εμάς κόκκινη γραμμή είναι οι αποφάσεις της Πανελλαδικής των μπλόκων και τάση είναι ότι αν δεν δεχτούν τις επιτροπές που εμείς έχουμε καθορίσει δηλαδή 25 στη μία και 10 στην άλλη, δεν θα προσέλθουμε στο αυριανό ραντεβού», τόνισε ο Σωκράτης Αλειφτήρας. Ενώ απευθυνόμενος στον Δημήτρη Τσίλια είπε: «Αυτοί που δεν ερχόντουσαν στην Πανελλαδική σύσκεψη που εκπροσωπεί 60 μπλόκα να μην λένε τώρα ότι δεν είναι θεσμοθετημένο όργανο», με τον κ. Τσίλια να απαντά από την πλευρά του ότι η Πανελλαδική δεν έχει Καταστατικό Χάρτη.

Π. Μαρινάκης: Ο πρωθυπουργός δεν λειτουργεί με τελεσίγραφα

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι «η κυβέρνηση - και πολύ περισσότερο ο πρωθυπουργός - δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσιγράφων» για τις επικείμενες συναντήσεις με τους αγρότες, μετά την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής της Νίκαιας να μην συμμετέχει στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την ερχόμενη Τρίτη, εάν δεν γίνει αποδεκτό το αίτημά της να δει μία 25μελή επιτροπή, αντί για 20μελή από αγρότες.

Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, έχει προγραμματιστεί να γίνουν δύο συναντήσεις την Τρίτη επειδή «εκείνοι (σ.σ. οι της πανελλαδικής επιτροπής) δεν ήθελαν να είναι στη συνάντηση με κάποιους άλλους όμως η κυβέρνηση και πολύ παραπάνω πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσιγράφων».

«Ο στόχος είναι να συναντηθούμε με όλους τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, οπότε είναι δύο συναντήσεις που είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε παρουσία του πρωθυπουργού. Η πρώτη με την πρώτη ομάδα των εκπροσώπων των κινητοποιήσεων, όπως έχει ζητηθεί, και η δεύτερη με τους υπόλοιπους που οι πρώτη δεν θέλουν να συμμετέχουν στη συνάντηση αυτή.

«Περιμένουμε τα ονόματα των συμμετεχόντων για ζητήματα ασφαλείας. Έχουμε διαμηνύσει ότι για να είναι εποικοδομητική συνάντηση, όχι ένα πανηγύρι που δεν θα βγαίνει άκρη να υπάρχει ένα ανώτατο όριο των 20 ατόμων στη συνάντηση. Αναμένουμε τα ονόματα ούτως ώστε αύριο πιθανότατα το μεσημέρι να δεχθεί ο πρωθυπουργός και το υπόλοιπο κυβερνητικό κλιμάκιο τους εκπροσώπους των αγροτών» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε πως δεν υπάρχουν παραπάνω μέτρα. «Δεν ξέρω κατά πόσο είναι κοροϊδία κάτι που δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη όπως το εγγυημένο φτηνό ρεύμα», επισήμανε.

«Δεν νομίζω ότι είναι κοροϊδία να έχεις επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία όπως ζητάνε. Ρωτήστε πόσες άλλες επαγγελματικές ομάδες έχουν τέτοιο ευνοϊκό καθεστώς. Δεν νομίζω να είναι κοροϊδία τα περισσότερα χρήματα από επιδοτήσεις που δόθηκαν εγκαίρως. Δεν νομίζω να είναι κοροϊδία η μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα κλπ. Επίσης θα έχει αφορολόγητο ένας νέος αγρότης. Αν το 0 και το 9% είναι κοροϊδία το 29% που είχαμε το 2019 τι είναι; Όσο το κράτος εξασφαλίζει παραπάνω πόρους , θα κοιτάξει να επιστρέψει όσα παραπάνω μπορεί. Η κυβέρνηση έχει καταφέρει να δώσει όσα δεν έδωσαν αθροιστικά οι προηγούμενες κυβερνήσεις», πρόσθεσε.

Για το ενδεχόμενο συνέχισης των μπλόκων δήλωσε πως «είμαστε πολύ ανεκτικοί μέχρι στιγμής γιατί ο στόχος είναι να εκτονωθεί η κατάσταση και να επανέλθει η κανονικότητα». Πρόσθεσε πως δεν είναι μία υπό κανονικές συνθήκες κανονική συμπεριφορά να ταλαιπωρεί την υπόλοιπη κοινωνία. «Στόχος είναι μετά τις αυριανές συναντήσεις η κατάσταση να εκτονωθεί περισσότερο και να μην υπάρχουν και αυτά τα τρακτέρ στους δρόμους», τόνισε και ανέφερε πως «είναι προφανές πως αύριο που είναι η συνάντηση, θα υπάρχει πλήρης αποκατάσταση των δρόμων».

«Νομίζω μετά από όλα αυτά και την επικείμενη συνάντηση δεν θα υπάρχει περαιτέρω κλιμάκωση και καμία δικαιολογία για τις αρχές για περαιτέρω ανοχή», σημείωσε.

Για το μπλόκο της Νίκαιας που φαίνεται πως δεν θα προσέλθει στη συνάντηση δήλωσε πως «κάποιος που αρνείται να προσέλθει στον διάλογο δείχνει τις προθέσεις του».

«Τα μέτρα είναι όσα έχουν ανακοινωθεί. Δημοσιονομικά δεν υπάρχει χώρος παραπάνω. Η αντιπολίτευση που ζητάει περισσότερα μέτρα στην ουσία ζητάει παραπάνω φορολόγηση των πολιτών. Οτιδήποτε τεχνικό , διαδικαστικό μπορεί να επιλυθεί είμαστε εδώ να το λύσουμε. Είναι και οι μεγάλες συζητήσεις για το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα», ανέφερε μετά από σχετική ερώτηση. «Όποιος ζητάει παραπάνω θα πρέπει να πει ποιους φόρους πρέπει να βάλουμε για να δώσουμε τα παραπάνω. Η κυβέρνηση δεν λειτουργεί υπό καθεστώς απειλών», συμπλήρωσε.