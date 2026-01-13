Άγρια κόντρα Καρυστιανού - Καραχάλιου: «Να εξεταστεί από ψυχίατρο» - «Είναι μυθομανής και κατά συρροή ψεύτης»

Σκληρές εκφράσεις αντάλλαξαν η Μαρία Καρυστανιού και ο Νίκος Καραχάλιος, στο ίδιο τηλεοπτικό μέσο αλλά σε διαφορετικό χρόνο, στο πλαίσιο της κακής σχέσης που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα, μετά την ανακοίνωση της πρώτης ότι σκοπεύει να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος.

Η Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε τη Δευτέρα επίθεση κατά του επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου, αναφορικά με τα όσα είχε πει στο παρελθόν ο τελευταίος για τις σχέσεις της κ. Καρυστιανού με μια ερημίτισσα γερόντισσα από τη Συρία.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η κ. Καρυστιανού είπε ότι «η μόνη αλήθεια στο παραλήρημα του είναι ότι συνάντησα τον κ. Καραχάλιο 2-3 φορές, όποιος λέει το αντίθετο να φέρει στοιχεία. Το ότι συναντώ κάποιον στον δρόμο ή πάω για καφέ με κάποιον δεν σημαίνει τη συνεργασία που φαντάζεται ο κύριος αυτός».

Για το θέμα της γερόντισσας, υποστήριξε πως «η αλήθεια είναι ότι έχω έναν πνευματικό. Η σχέση μου με την εκκλησία δεν ήταν πολύ στενή αλλά μετά τον χαμό της κόρης μου στράφηκα προς το Θεό για να σταθώ στα πόδια μου και να μην τρελαθώ. Έχω και μια ηγουμένη σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι. Αυτά όλα τι σχέση έχουν με αυτά που λέει και τα έχει μπλέξει με παραθρησκευτικά και μαγείες και το χάος στο μυαλό του, δεν μπορώ να το εξηγήσω».

Σε ερώτηση για το εάν ζήτησε από τον κ. Καραχάλιο να αναλάβει ρόλο στο υπό διαμόρφωση κόμμα, η κ. Καρυστιανού απάντησε «για όνομα του Θεού. Η σοβαρότητα και ο επαγγελματισμός φαίνεται από το πρώτο ραντεβού και ο κ. Καραχάλιος δεν μου έδωσε τέτοια στοιχεία. Στα πλαίσια της κοινωνικής ευγένειας δέχθηκα να τον δω άλλες δύο φορές για γενικά θέματα. Ο κ. Καραχάλιος στις συναντήσεις αυτές μιλούσε για ό,τι συνέβαινε στη Νέα Δημοκρατία».

Ερωτηθείσα, τέλος, αν έχει κάνει δήλωση, όπως έχει πει ο Νίκος Καραχάλιος, ότι «έπρεπε να θυσιαστούν τα παιδιά από τα Τέμπη για κάτι μεγαλύτερο» η Μαρία Καρυστιανού εμφανώς ενοχλημένη απάντησε για τον κ. Καραχάλιο «θεωρώ ότι θα πρέπει να εξεταστεί από ψυχίατρο κανονικά».

«Είναι μυθομανή και κατά συρροή ψεύτης»

Σκληρή απάντηση στην επίθεση που δέχτηκε από την Μαρία Καρυστιανού, έδωσε ο Νίκος Καραχάλιος, αποκαλώντας την «μυθομανή» και «κατά συρροή ψεύτη».

Αρχικά, σε συνέντευξή του το πρωί της Τρίτης στον Ant1, είπε ότι «αν της πήρε τρεις μήνες για να διαγνώσει ότι κάτι συμβαίνει με την κρίση μου, τότε θα πω ότι κάτι συμβαίνει με τη δική της κρίση - την πολιτική και την ιατρική. Καταλαβαίνω τι περνάει αυτή τη στιγμή: τον πόνο από τον θάνατο του παιδιού της, την απομόνωση από τους συγγενείς, γιατί δεν της μιλάει ούτε ο άνδρας της, και τη δημοσκοπική πτώση».

Ακολούθως εξαπέλυσε δριμεία επίθεση λέγοντας ότι «η μυθομανία δεν είναι ψυχασθένεια, είναι διαταραχή. Κάποιος που λέει συνεχώς ψέματα είναι μυθομανής. Η Μαρία Καρυστιανού λέει συνεχώς ψέματα και μέχρι σήμερα τη δικαιολογούσαμε».

Πρόσθεσε ακόμη ότι αναζήτησε τον ορισμό του όρου «ψυχασθένεια» και ότι κατέληξε σε τρία χαρακτηριστικά: «Δεν σκέφτεσαι λογικά, δεν ακούς κανέναν και έχεις χάσει το μέτρο. Η Μαρία τα έχει και τα τρία: δεν ακούει τους συγγενείς που της λένε να παραιτηθεί, έχει χάσει το μέτρο και θέλει να γίνει πρωθυπουργός ενώ δεν ξέρει στοιχειώδη πράγματα από την πολιτική ούτε και το Σύνταγμα και δεν σκέφτεται λογικά».

Απαντώντας στον ισχυρισμό της κ. Καρυστιανού ότι συναντήθηκαν μόνο δύο ή τρεις φορές, δήλωσε: «Ήταν έξι ή επτά οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις που είχαμε. Είναι serial liar. Έλεγε ότι δεν θα κάνει κόμμα και το έκανε» και την κάλεσε να ανακαλέσει τις επιθέσεις που εξαπέλυσε προς το πρόσωπό του.

Συνέχισε λέγοντας ότι, εφόσον δεν συνιστά παραβίαση προσωπικών δεδομένων, προτίθεται να δημοσιοποιήσει μηνύματα από το WhatsApp: «Θα τα βγάλω στον αέρα για να δούμε αν ήταν για σινεμά ή για να κάνουμε συγκεντρώσεις. Έχω 600 μηνύματα όχι μόνο από την κυρία Καρυστιανού, αλλά και από την κυρία Γρατσία και την “αστρολόγο από το Χάρβαρντ”. Στην ομάδα ήταν η Γρατσία, ο Νικολόπουλος, ο Κυριάκος Τόμπρας, ο επικεφαλής του κινήματος “Υπέρβαση”, και κατά καιρούς ο κ. Μιχάλης Πατσίκας. Το γκρουπ το έφτιαξε ο κ. Καρυστιανού και, όταν αποχώρησε έπειτα από έντονη διαφωνία με τον Νικολόπουλο και τον Τόμπρα για την αγωγή και τη μήνυση που έκανε στις κυρίες Παπανδρέου και Κοβέσι, με όρισε διαχειριστή».

Κλείνοντας, επανέλαβε σε υψηλούς τόνους: «Τη γυναίκα αυτή την έχει μαγέψει η Γρατσία, η γερόντισσα. Την έχουν παγιδέψει με τους αστρολογικούς χάρτες και λέει ψέματα για να καλύψει τα λάθη της. Έχει δημιουργήσει μια κατάσταση φρενοκομείου, έχει τρελάνει τους συγγενείς, μας έχει τρελάνει όλους».