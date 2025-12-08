Ν. Καραχάλιος: Η Καρυστιανού συμβουλευόταν Σύρια γερόντισσα και αστρολόγο για χάραξη πολιτικής (vid)

Ο Νίκος Καραχάλιος, μιλώντας σε συνέντευξή του στο κανάλι του Αλέξανδρου Στεφανόπουλου στο YouTube, αναφέρθηκε εκτενώς στη συνεργασία που είχε κατά το προηγούμενο καλοκαίρι με τη Μαρία Καρυστιανού.

Όπως εξήγησε, εκείνη συμβουλευόταν μια ερημίτισσα γερόντισσα από τη Συρία, η οποία μιλάει αραμαϊκά, αλλά και μια νεαρή αστρολόγο που είναι απόφοιτη του Χάρβαρντ — όχι για προσωπικά ζητήματα, αλλά για τη χάραξη πολιτικής στρατηγικής και τη συζήτηση γύρω από τη δημιουργία πιθανού νέου κόμματος.

Ο Καραχάλιος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έμεινα ενεός με τη γερόντισσα, το δεύτερο σοκ ήταν η αστρολόγος», επισημαίνοντας ότι του φαινόταν αδιανόητο να επηρεάζονται πολιτικές αποφάσεις από τέτοιου είδους «πνευματικούς» παράγοντες. Τόνισε επίσης: «Δεν μπορεί να έχεις το 40% της κοινωνίας έτοιμο να σε ψηφίσει και να υπάρχει μια γερόντισσα και μια κοπέλα που μελετάει τα άστρα».

Όπως περιέγραψε, πραγματοποιήθηκαν «2-3 συναντήσεις» όπου συμμετείχαν περισσότερα μέλη του επιτελείου, αλλά γρήγορα διέκρινε ότι οι αποφάσεις δεν λαμβάνονταν από τους συνεργάτες, γεγονός που δημιούργησε αναστάτωση. Η στρατηγική, είπε, άλλαζε απροειδοποίητα και υπήρχε μια αρχική αποφασιστικότητα που «μετά κατέρρεε».

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι, σε μια στιγμή πίεσης, οι δύο Μαρίες - η Καρυστιανού και η δικηγόρος της, Μαρία Γρατσία— τού είπαν ότι, πέρα από την πίστη τους «στον Αρχάγγελο», υπάρχει και «ένας άνθρωπος […] εκπρόσωπος του Θεού επί της γης», αναφερόμενες στη γερόντισσα της Συρίας. Ο Καραχάλιος τόνισε πως όταν τα άκουσε αυτά «έμεινα άφωνος», καθώς οι δυο τους τα εξέφραζαν με απόλυτη σοβαρότητα.





Αναφέρθηκε επίσης στη βαθιά μεταφυσική αντίληψη που, όπως διέκρινε, φαίνεται να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν την πολιτική. Παρότι δεν ήθελε να τις προσβάλει, παραδέχτηκε ότι βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Σχολίασε σκωπτικά ότι κάποια στιγμή αναρωτήθηκαν αν θα έπρεπε «να στείλουμε στη γερόντισσα αυτή το σκεπτικό μας […] να ξέρει;», επισημαίνοντας την παράδοξη κατάσταση.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης μίλησε για ακόμη ένα άτομο που συμμετείχε στις διαδικασίες — μια νεαρή γυναίκα η οποία συστήθηκε ως απόφοιτη του Χάρβαρντ, όχι ως πολιτική αναλύτρια, αλλά ως αστρολόγος. Όπως είπε, «Ο συνδυασμός της γερόντισσας με την αστρολόγο στο ίδιο τραπέζι του πολιτικού σχεδιασμού για μένα είναι off». Περιέγραψε επίσης ότι η αστρολόγος ζήτησε να μάθει «τα ζώδια όλων», γεγονός που τον άφησε εμβρόντητο, παρά το χιούμορ με το οποίο προσπάθησε να το αντιμετωπίσει. Επανέλαβε: «Δεν έχουν χώρο τα ζώδια» όταν πρόκειται για σοβαρό πολιτικό σχεδιασμό, ιδιαίτερα όταν ο στόχος είναι «η ανατροπή του Μητσοτάκη».

Ο Καραχάλιος ολοκλήρωσε λέγοντας ότι η εν λόγω συζήτηση έλαβε χώρα τον Αύγουστο, σε συνάντηση του αθηναϊκού επιτελείου με εκείνο της Θεσσαλονίκης, όπου για πρώτη φορά συνειδητοποίησε την έκταση της επίδρασης αυτών των «μεταφυσικών» παραγόντων.