Ο Ε. Αυγερινός στα Μακεδονικά Νέα

Τους δύο διαφορετικούς μηχανισμούς που έφεραν στη χώρα μας τις κακοκαιρίες Adel και Byron, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δύο καιρικών συστημάτων, αναλύει ο μετεωρολόγος Ευστράτιος Αυγερινός σε συνέντευξή του στα «Μακεδονικά Νέα». Εξηγεί, μεταξύ άλλων, γιατί η Ελλάδα «μοιράστηκε» σε δύο φάσεις έντονης βροχόπτωσης, ποιοι παράγοντες οδήγησαν σε πλημμυρικά φαινόμενα όπως στην περιοχή της Μάνδρας, γιατί η Θεσσαλονίκη δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα και πώς συνδέονται οι δύο κακοκαιρίες με τη συζήτηση για τις εποχές και την κλιματική αλλαγή.