Επίθεση Καρυστιανού σε Καραχάλιο: «Να εξεταστεί από ψυχίατρο» - Τι ανέφερε για τη γερόντισσα από τη Συρία

Η Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε τη Δευτέρα επίθεση κατά του επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου, αναφορικά με τα όσα είχε πει στο παρελθόν ο τελευταίος για τις σχέσεις της κ. Καρυστιανού με μια ερημίτισσα γερόντισσα από τη Συρία.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η κ. Καρυστιανού είπε ότι «η μόνη αλήθεια στο παραλήρημα του είναι ότι συνάντησα τον κ. Καραχάλιο 2-3 φορές, όποιος λέει το αντίθετο να φέρει στοιχεία. Το ότι συναντώ κάποιον στον δρόμο ή πάω για καφέ με κάποιον δεν σημαίνει τη συνεργασία που φαντάζεται ο κύριος αυτός».

Για το θέμα της γερόντισσας, υποστήριξε πως «η αλήθεια είναι ότι έχω έναν πνευματικό. Η σχέση μου με την εκκλησία δεν ήταν πολύ στενή αλλά μετά τον χαμό της κόρης μου στράφηκα προς το Θεό για να σταθώ στα πόδια μου και να μην τρελαθώ. Έχω και μια ηγουμένη σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι. Αυτά όλα τι σχέση έχουν με αυτά που λέει και τα έχει μπλέξει με παραθρησκευτικά και μαγείες και το χάος στο μυαλό του, δεν μπορώ να το εξηγήσω».

Σε ερώτηση για το εάν ζήτησε από τον κ. Καραχάλιο να αναλάβει ρόλο στο υπό διαμόρφωση κόμμα, η κ. Καρυστιανού απάντησε «για όνομα του Θεού. Η σοβαρότητα και ο επαγγελματισμός φαίνεται από το πρώτο ραντεβού και ο κ. Καραχάλιος δεν μου έδωσε τέτοια στοιχεία. Στα πλαίσια της κοινωνικής ευγένειας δέχθηκα να τον δω άλλες δύο φορές για γενικά θέματα. Ο κ. Καραχάλιος στις συναντήσεις αυτές μιλούσε για ό,τι συνέβαινε στη Νέα Δημοκρατία».

Ερωτηθείσα, τέλος, αν έχει κάνει δήλωση, όπως έχει πει ο Νίκος Καραχάλιος, ότι «έπρεπε να θυσιαστούν τα παιδιά από τα Τέμπη για κάτι μεγαλύτερο» η Μαρία Καρυστιανού εμφανώς ενοχλημένη απάντησε για τον κ. Καραχάλιο «θεωρώ ότι θα πρέπει να εξεταστεί από ψυχίατρο κανονικά».