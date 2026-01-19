Αφγανιστάν: Έκρηξη σε εστιατόριο ξενοδοχείου στην Καμπούλ – Επτά νεκροί και αρκετοί τραυματίες (vids)

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε σήμερα κινεζικό εστιατόριο ενός ξενοδοχείου στην Καμπούλ, με αποτέλεσμα ένας Κινέζος και έξι Αφγανοί να βρουν τον θάνατο και αρκετοί άλλοι να τραυματιστούν, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε μια από τις καλύτερα φρουρούμενες περιοχές της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, στη συνοικία Σαρ-ι-Νόου, όπου βρίσκονται κτίρια γραφείων, εμπορικά κέντρα και πρεσβείες, επεσήμανε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Χαλίντ Ζάντραν.

A bomb blast hit Shahr-e-Naw, central Kabul, near a hotel/restaurant today.



Multiple civilians were killed and injured, exact numbers still unclear.



China’s state media reports two Chinese citizens were seriously wounded.



The cause is under investigation; no claim of… pic.twitter.com/xlEFIR5Y9A — Clash Report (@clashreport) January 19, 2026

Το εστιατόριο διαχειριζόταν ένας κινέζος μουσουλμάνος, ο Αμπντούλ Ματζίντ, μαζί με τη σύζυγό του και έναν αφγανό συνεργάτη τους, τον Αμπντούλ Τζαμπάρ Μαχμούντ, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Από την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε στην κουζίνα του εστιατορίου, σκοτώθηκαν ένας Κινέζος και έξι Αφγανοί, ανακοίνωσε ο Χαλίντ Ζάντραν.

#BREAKING: Massive explosion hit a Chinese hotel on Gulfaroshi Street in Kabul’s Shahr-e-Naw area in Afghanistan, causing several casualties. Exact nature of blast is still under investigation as per Kabul Police Chief. Not known if it was a terror attack or Gas Cylinder blast. pic.twitter.com/os1HJxQRcs — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) January 19, 2026

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται ερείπια διασκορπισμένα στον δρόμο έξω από το ξενοδοχείο καπνό να βγαίνει από την πρόσοψη του εστιατορίου.

🚨🔥Deadly blast rocks Kabul.

An explosion ripped through a hotel in Shahr-e-Naw, killing several and injuring many, Taliban officials confirm. Local reports say the blast struck outside a Chinese restaurant, plunging the area into chaos.#Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/jv0NPfTxjG — Rizwan Shah (@rizwan_media) January 19, 2026

«Μέχρι στιγμής, έχουν διακομιστεί 20 άνθρωποι στο νοσοκομείο μας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ντέγιαν Πάνιτς, διευθυντής της ανθρωπιστικής οργάνωσης EMERGENCY στο Αφγανιστάν. «Μεταξύ των τραυματιών είναι τέσσερις γυναίκες και ένα παιδί. Δυστυχώς, επτά άνθρωποι διακομίστηκαν νεκροί», συμπλήρωσε.

Οι αφγανικές αρχές ανέφεραν πως διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της έκρηξης.

Μετά την επιστροφή τους στην εξουσία, το 2021, οι Ταλιμπάν δεσμεύτηκαν ότι θα αποκαταστήσουν την ασφάλεια στη σπαρασσόμενη από τον πόλεμο χώρα. Ωστόσο οι βομβιστικές επιθέσεις δεν σταμάτησαν, ενώ την ευθύνη για αρκετές εξ αυτών ανέλαβε βραχίονας της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.