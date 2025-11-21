Άδ. Γεωργιάδης: Υπέροχες οι δημοσκοπήσεις μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης

«Στην πραγματικότητα, 30%, στα 7 χρόνια διακυβέρνηση, με 16 μονάδες διαφορά από το δεύτερο είναι, ακούστε τη λέξη που θα χρησιμοποιήσω, είναι υπέροχες δημοσκοπήσεις. Δεν είναι καλές, είναι υπέροχες», τόνισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στις τελευταίες τρεις χθεσινές δημοσκοπήσεις, όπου σημείωσε, ότι η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ σήμερα, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι «οι δημοσκοπήσεις όσο αφορά την κυβερνητική παράταξη έχουν δύο συμπεράσματα. Ένα, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει παρά τα προβλήματα, παρά την γκρίνια, παρά την ακρίβεια, παρά την φασαρία, παρά την μιζέρια και δύο, το τελικό της αποτέλεσμα δεν απέχει από την αυτοδυναμία».

«Η αυτοδυναμία σε αυτό το πολιτικό σκηνικό θέλει 37-38%. Αν είσαι στο 30%, 18 μήνες προ των εκλογών δεν είναι και αδύνατο το 38% στις εκλογές. Άρα μια χαρά τις βλέπω» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι και στις τρείς δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν χθες, όταν μετράνε ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα είτε για την κυβέρνηση είτε για τη ζωή σας, η υγεία είναι πολύ χαμηλά με μεγάλη πτωτική τάση και στις τρεις.

«Μάλιστα, μου έκανε εντύπωση ότι στη Metron Analysis στο Mega που δώσανε δύο επιλογές, πείτε δύο προβλήματα, άρα έκαναν πιο σύνθετο το ερώτημα, εκεί η υγεία είναι έξω από την πεντάδα. Είναι σε πολύ χαμηλή κλίμακα. Από ό, τι θυμάμαι, είναι η πρώτη φορά, που διαβάζω δημοσκοπήσεις 25 χρόνια, είναι η πρώτη φορά που η υγεία έχει φύγει από το ραντάρ των πρώτων προβλημάτων. Συνήθως η υγεία, επειδή είναι αντικειμενικά μεγάλο θέμα, δηλαδή μάλλον το μεγαλύτερο θα τολμούσα να πω, ήταν αν όχι πρώτη, δεύτερη, τρίτη πάντως. (…)

Η δουλειά που κάνουμε με τα ηλεκτρονικά ραντεβού, με τις ανακαινίσεις των νοσοκομείων, με τις προσλήψεις προσωπικού, με την ενιαία λίστα χειρουργείου, με τα απογευματινά χειρουργεία, με τα βραχιολάκια έχει αρχίσει να αποδίδει.

Όποιος δεν το βλέπει είναι τυφλός. Γι’ αυτό και το σύνθημα, το ΕΣΥ καταρρέει, πια δεν λέγεται. Ούτε καν από την αντιπολίτευση. Έχει λίγο φύγει από το προσκήνιο. Χαίρομαι γι’ αυτό. Το εκλαμβάνω ως μια ψήφο εμπιστοσύνης των συμπολιτών μου και ως μια ώθηση να δουλέψουμε περισσότερο» επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης.

Παράλληλα, ο κύριος υπουργός παραδέχθηκε ότι δεν θεωρεί πως είναι όλα καλά, αναφερόμενος καταρχήν στο ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο είναι απολύτως πραγματικό.

«Εγώ, ποτέ να κρύψω πρόβλημα κάτω από το χαλί, ξεχάστε το. Η ακρίβεια είναι στις δημοσκοπήσεις πρώτο πρόβλημα και δικαίως είναι πρώτο πρόβλημα γιατί είναι πολύ μεγάλη. Τώρα, στην ακρίβεια έχουμε πρόοδο; Κατά τη γνώμη μου ναι. Τους τελευταίους μήνες σταθερά η Ελλάδα στον πίνακα της Eurostat βγάζει πληθωρισμό στα τρόφιμα πολύ χαμηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου, 5ος, 6ος μήνας συνεχόμενος είμαστε χαμηλότερα, αλλά σιγά σιγά αρχίζει να στρίβει το καράβι. Προφανώς και η δουλειά που έχει κάνει το υπουργείο Ανάπτυξης αρχίζει να αποδίδει.

Δεύτερον, η αύξηση των εισοδημάτων πηγαίνει με ταχύτερο ρυθμό από τον πληθωρισμό, άρα σιγά σιγά και αυτό θα το αισθανόμαστε στην τσέπη μας. Ακόμα δεν έχει φανεί, αλλά ειδικά από το 26 που θα υπάρχουν και οι φοροελαφρύνσεις θα φανεί περισσότερο. Και τρίτον, η δημιουργία τώρα της ενιαίας αρχής ελέγχου της αγοράς, που τώρα είναι στη διαδικασία την κοινοβουλευτική, πιστεύω ότι θα έχει και αυτή τη δική της συμμετοχή τους επόμενους μήνες.

Δεν κρύβει η κυβέρνηση κάτω απ’ το χαλί την ακρίβεια ως πρόβλημα. Δεν το κρύβουμε. Δεν λέμε δεν υπάρχει. Υπάρχει» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Για τον Ν. Ανδρουλάκη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε ό,τι αφορά στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις χθεσινές εξελίξεις με τον κληθέντα μάρτυρα κ. Ξυλούρη ο κ. Γεωγιάδης έκανε το ακόλουθο σχόλιο.

«Από το καλοκαίρι, όταν έσκασε η υπόθεση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως προσπάθησε η αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ, να παρουσιάσουν το σκάνδαλο αυτό σαν ένα γαλάζιο σκάνδαλο και να προκαλέσουν ζημιά στην κυβέρνηση. Το έχουν καταφέρει περίπου πέντε μήνες μετά; Απάντηση, όχι. Αν το είχαν καταφέρει και είχαν πείσει την κοινή γνώμη για αυτό, η Νέα Δημοκρατία δεν θα ανέβαινε στις δημοσκοπήσεις. Ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις γιατί τελικά για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ η κοινή γνώμη κατάλαβε αυτό που είναι και η αλήθεια, ότι δεν έχει χρώμα, είναι πιο δομικό πρόβλημα της χώρας και πολύ πιο διαχρονικό.

Δεύτερον, ο κύριος Ανδρουλάκης προσωπικά και θα το δείτε αυτό και στις εκλογές, είμαι απολύτως βέβαιος, έχει κάνει ένα κομβικό και κρίσιμο λάθος, τόσο όσον αφορά το κόμμα του, το ΠΑΣΟΚ όσον αφορά και τον εαυτό του, στις εσωκομματικές του εκλογές ή παλιά όταν κατέβαινε ευρωβουλευτής, η μεγάλη του δύναμη, του ίδιου του κυρίου Ανδρουλάκη ήταν πάντα η Κρήτη. Οι συμπατριώτες του τον υποστήριζαν σε πολύ μεγάλο βαθμό πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος.

Ο τρόπος που χειρίστηκε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κύριος Ανδρουλάκης προσωπικά τον έχει φέρει σε πολύ μεγάλη σύγκρουση με τους συμπατριώτες του. Εγώ μιλάω με πάρα πολλούς από την Κρήτη. (…) Ο Ανδρουλάκης έχει καταστρέψει την Κρήτη, έχει καταστρέψει τη φήμη της Κρήτης. Έχει στραφεί εναντίον των συμπατριωτών του. Έχει κάνει κάτι που στην πολιτική είναι αδιανόητο.

Έχει βλάψει την πατρίδα του την ιδιαίτερη. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία, στην πολιτική. Αν πιστεύετε σοβαρά ότι η μόνη περιοχή της Ελλάδος που είχε παράνομες επιδοτήσεις είναι η Κρήτη, με συγχωρείτε. Όπως το έκανε ο Ανδρουλάκης, όλη η Ελλάδα κατάλαβε ότι μόνο στην Κρήτη κλέβουν. Υπάρχουν και στην υπόλοιπη Ελλάδα πολλά παρόμοια φαινόμενα. Μην υπερβάλλουμε. Αυτή η στοχοποίηση της Κρήτης πρέπει πια να τελειώσει και σε αυτή την στοχοποίηση της Κρήτης ο Ανδρουλάκης προσωπικά έχει μεγάλη ευθύνη».

Για τον Αλέξη Τσίπρα και το βιβλίο του

Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, σε ό,τι αφορά τις δύο από τις χθεσινές δημοσκοπήσεις όπου συγκεντρώνει κοντά στο 23%- 24%, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε «δεν συγκεντρώνει ούτε μισή ψήφο. Αυτό είναι βαθμός συμπάθειας. Το 24 είναι πολύ μικρό ποσοστό στην πραγματικότητα. Γιατί αν έχεις βαθμό συμπάθειας 24 σημαίνει αντίστροφα ότι έχεις βαθμό αντιπάθειας 76, που είναι τεράστιο, μεγαλύτερο από το δικό μου, που εγώ παραδοσιακά έχω πολύ μεγάλο βαθμό αντιπάθειας. Με ξεπερνάει κατά πολύ. Κατά συνέπεια είναι πολύ κακό για αυτόν».

Σε σχέση με την έκδοση του βιβλίου του και την σκληρή κριτική που έχει ασκήσει ο κ. Γεωργιάδης το τελευταίο διάστημα, διευκρίνισε το εξής.

«Εάν η κουβέντα μας είναι εάν κάνει καλή καμπάνια για να πουλήσει αντίτυπα, ως παλαιότερος σε αυτή τη δουλειά απ’ τον Αλέξη, σας λέω, κάνει εξαιρετική δουλειά. Άλλωστε έχει επιλέξει έναν εξαιρετικό εκδοτικό οίκο. Εγώ τις εκδόσεις Gutenberg, τις σέβομαι πάρα πολύ. Είχα μακρά συνεργασία με τις εκδόσεις Gutenberg, έχω πουλήσει στις εκπομπές μου δεκάδες χιλιάδες βιβλία των εκδόσεων Gutenberg, είναι πολύ αγαπημένη μου οικογένεια και πολλοί αγαπημένος μου εκδοτικός οίκος, ήταν συνεργάτες μου δηλαδή και υπό την έννοια αυτή καλά έκανε και πήγε εκεί ο κ. Τσίπρας, είναι ένας πολύ σπουδαίος εκδοτικός οίκος. Άρα αυτοί οι άνθρωποι που ξέρουν τη δουλειά και ο κ. Τσίπρας που έχει επικοινωνιακό ταλέντο, θα πουλήσουν πολλά βιβλία. Αν αυτός ήταν ο στόχος δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το έχουν πετύχει».

«Για πολιτικό βιβλίο θα πάει καλά. Δεν το υποτιμώ» σημείωσε, ενώ προσέθεσε ότι το επόμενο Σάββατο στις 6 το απόγευμα, παρουσιάζει το δικό του βιβλίο στο Caravel για τη Ρώμη. «Το θεωρώ πιο σημαντικό από του Αλέξη. Δεν έχει χαρακτηριστικά κουτσομπολιού. Είναι λίγο πιο σοβαρό» ανέφερε.

«Αν ο στόχος ήταν να πουλήσει βιβλία, καλώς έχει κάνει. Αν ο στόχος είναι να ενώσει την Κεντροριστερά όπως το θέτετε, νομίζω έχει αποτύχει. Να σας πω γιατί. Από τις προδημοσιεύσεις, αυτό που έχει κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση και αυτό που πουλάει περισσότερο είναι οι κατηγορίες κατά του Λαφαζάνη, κατά του Ήσυχου, κατά της Βαλαβάνη κτλ. Κυρίως δηλαδή το ότι βγάζει τα άπλυτα της Αριστεράς στη χώρα. Δεν είναι πολύ ενοποιητικό στοιχείο το να κατηγορήσεις πρώην συνεργάτες σου.

Επίσης, δεν σας κρύβω ότι εμένα πολιτικά μου γεννήθηκε η εξής απορία, δύο απορίες ως προς την τακτική του. Γράφει λοιπόν στο βιβλίο του ότι ο Λαφαζάνης, ο Ήσυχος και η Βαλαβάνη ήταν περίπου UFO. Δηλαδή τι λέει; Ότι πήγαν αυτοί οι κομμουνιστές στο Κρεμλίνο, είδαν τον Μεντβέντεφ, του λέγανε, γεια σου σύντροφε και του κάνανε υποκλίσεις και ο Μεντβέντεφ, που πλέον δεν είναι κομμουνιστής προφανώς, τους έβλεπε σαν να είναι εξωγήινοι και γελούσε. Αυτό λέει περίπου ο Τσίπρας στο βιβλίο του. Βγήκε ο Λαφαζάνης είπε ότι είναι ψεύτης, έχει αρχίσει η μεταξύ τους σύγκρουση. Υπάρχουν όμως δύο μεγάλες απορίες εδώ.

Η πρώτη απορία είναι η εξής, ας υποθέσουμε ότι αυτά που λέει και ο Τσίπρας είναι αληθινά, ότι ο Λαφαζάνης, ο Ήσυχος και η Βαλαβάνη ήταν UFO. Συγγνώμη, υπουργούς ποιος τους έκανε;

Είσαι πρωθυπουργός εν ενεργεία, ο Τσίπρας και τώρα είσαι υποψήφιος πρωθυπουργός, θες να είσαι και αυτό που παρουσιάζεις στην ελληνική κοινή γνώμη είναι ότι έκανες υπουργό Υπερ-υπουργό Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Δημοσίων Έργων, Πολεοδομίας, Ανάπτυξης, Εμπορίου, γιατί ο Λαφαζάνης είχε όλο το χαρτοφυλάκιο που έχει σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο υπ. Ανάπτυξης. Έχεις βάλει ένα UFO να χειρίζεται 10 υπουργεία;

Αυτοκριτική δεν είναι να πεις είχα βάλει υπερ-υπουργό ένα UFO. Αυτοκριτική είναι να πεις πόσο UFO είμαι που έβαζα υπουργούς κάποιον που ήταν UFO. Αυτό είναι αυτοκριτική. Αυτοκριτική δεν είναι να κατηγορείς τους άλλους. Αυτοκριτική είναι να κατηγορήσεις τον εαυτό σου, γι’ αυτό λέγεται «αυτό».

Καταλάβατε; Εδώ δεν έχει αυτοκριτική. Εδώ έχει ξανά κριτική επί νέων αντιπάλων φαντασιακών.

Λες και για την αποτυχία του Τσίπρα ευθύνεται ο Λαφαζάνης. Δηλαδή μιλάμε τώρα για κωμωδία.

Το δεύτερο που θέλω να παρατηρήσω είναι εγώ, κάνω μια παρένθεση εδώ, εγώ τον Λαφαζάνη πάντα τον συμπαθούσα και εξακολουθώ να τον συμπαθώ. Δεν θα τον έκανα ποτέ υπουργό, ούτε θεωρώ ότι ο άνθρωπος είναι UFO.

Απλώς ο κύριος Λαφαζάνης ήταν πάντα κομμουνιστής και δεν άλλαξε. Δικαίωμά του. Δεν το κατηγορώ για αυτό. Ίσα ίσα, από μένα, οι άνθρωποι που έχουν μια ιδεολογία μου δημιουργούν κάποιο σεβασμό, δεν θα τον έλεγα ποτέ UFO, ούτε ποτέ θα τον διακωμωδούσα, τον θεωρώ σοβαρό άνθρωπο και με ενοχλεί που ο κύριος Τσίπρας αποφασίζει τόσο πολύ να διακωμωδήσει τον κύριο Λαφαζάνη. Δεν μου αρέσει και σαν στοιχείο χαρακτήρα δηλαδή» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Και συνεχίζει «δημοσιεύει πρώτος αυτό το απόσπασμα του βιβλίου Τσίπρα, ποιος; Ο Κώστας Βαξεβάνης. Είναι ένας δημοσιογράφος βρήκε από κάπου το απόσπασμα, το έβαλε στο documento, έγινε η φασαρία, μπράβο του. Ερώτηση, υπάρχει κάποιος δημοσιογράφος που θα έβρισκε το σχετικό απόσπασμα και δεν θα το έβαζε; Πιστεύω πως όχι. Πώς αντιδρά ο Τσίπρας σε αυτό; Βάζει το δικαστήριο να εμποδίσει τον Βαξεβάνη να το δημοσιεύσει.

Επειδή η απόφαση από το δικαστήριο απαγορεύει στον Βαξεβάνη να το δημοσιεύσει και αφού εκδίδει την απόφαση, το διανέμει ο ίδιος εκδοτικός οίκος σε όλα τα μέσα.

Ο Βαξεβάνης που του έκανε του Τσίπρα 10 χρόνια τη βρώμικη δουλειά και του έβαζε πλάτη, μόλις πετυχαίνει μια δημοσιογραφική επιτυχία που αφορά τον Τσίπρα, όχι κατά του Τσίπρα, διαφήμιση του έκανε, τον πηγαίνει ο Τσίπρας στο δικαστήριο και αφού τον καταδικάζει, μετά το δίνει στους ανταγωνιστές του.

Δευτερεύον δεν είναι καθόλου, ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου που σε κυβέρνησε και που φιλοδοξεί να σε ξανακυβερνήσει».

Για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Α. Σαμαρά

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον κ. Σαμαρά, επανέλαβε ότι «από το δικό μου στόμα κριτική προς τον Αντώνη Σαμαρά δεν υπάρχει».

Απαντώντας στην προσέγγιση ότι υπάρχουν ψηφοφόροι της συντηρητικής παράταξης που λοξοκοιτάζουν γενικότερα, όχι ειδικά προς ένα κόμμα Σαμαρά και ότι ενδεχομένως αισθάνονται ότι προσομοιάζει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε «εάν θα σας έλεγα ότι μετά από επτά χρόνια στην εξουσία θα είχαμε κατορθώσει το 100% όσων μας ψήφισαν να είναι τρισευτυχισμένοι μαζί μας και να μην σκέφτονταν κάποιον άλλον.. (…) Εγώ μπορώ να πω ως δεξιός ότι, την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τη βρίσκω αρκούντως δεξιά και εξηγούμαι.

Ως προς το μεταναστευτικό έχουμε υπουργό τον Θάνο Πλεύρη που παρουσιάζεται πια σε όλα τα μέσα της Ευρώπης και της Αμερικής ως ο πιο σκληρός Ευρωπαίος υπουργός Μετανάστευσης. Μάλιστα, συχνά πυκνά η ΕφΣυν τον έχει και πρωτοσέλιδο από αναφορές στο διεθνή Τύπο, όπου τον παρουσιάζουν ως τον πολύ σκληρό υπουργό Μετανάστευσης.

Ως προς το μεταναστευτικό, που είναι ταυτοτικό ζήτημα για τη Δεξιά, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει τον σκληρότερο υπουργό Μετανάστευσης στην Ευρώπη, πιο σκληρό από τη Μελόνι. Άρα λοιπόν, τι να μου πει ένας δεξιός για το μεταναστευτικό, αφού τα πιο σκληρά μέτρα τα έχει πάρει πλέον η Ελλάδα.

Αν μου πείτε για τις Ένοπλες Δυνάμεις που είναι άλλο ένα κομμάτι ταυτοτικό για εμάς τους δεξιούς, οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ισχυροποιηθεί επί Κυριάκου Μητσοτάκη περισσότερο από ότι τα προηγούμενα 30 χρόνια. Rafale, Viper, F35, Belharra και τα λοιπά. Αν μου πείτε για την εξωτερική πολιτική που είναι επίσης ένα ταυτοτικό θέμα για εμάς τους δεξιούς, οι διεθνείς συμμαχίες της χώρας πάνε από το καλό στο καλύτερο. Δηλαδή τι ποιο δεξιό να κάνει ο Μητσοτάκης;»,