Άδ. Γεωργιάδης: Οι περισσότερες αρνητικές κριτικές για το ΕΣΥ προέρχονται από σκοπιμότητες

«Οι περισσότερες αρνητικές κριτικές για το ΕΣΥ προέρχονται από σκοπιμότητες» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τη Δευτέρα σε συνέντευξή του.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Open, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις καταγγελίες ασθενών που αναφέρουν ότι δεν μπορούν να κλείσουν ραντεβού με γιατρό. Μάλιστα, σε εκείνο το σημείο χρησιμοποίησε ο ίδιος on air την εφαρμογή myhealthapp σημειώνοντας ότι κατάφερε αμέσως να βρει ραντεβού.

Σημειώνεται ότι, ο υπουργός Υγείας προχώρησε και σε σχετική ανάρτηση για το συγκεκριμένο θέμα μέσα από τον λογαριασμό του στο Χ, επισημαίνοντας ότι ο σκοπός του είναι να αποδείξει ότι οι περισσότερες αρνητικές κριτικές για το ΕΣΥ προέρχονται από σκοπιμότητες.

Θα ήθελα πραγματικά να παρακολουθήσετε αυτή μου την συνέντευξη σήμερα στο @opentvgr . Σκοπός μου να αποδείξω ότι οι περισσότερες αρνητικές κριτικές για το ΕΣΥ προέρχονται από σκοπιμότητες. Δεν έβρισκαν υποτίθεται ραντεβού με γαστρεντερολόγο βρήκα on air αμέσως και ο κ. Κάντας… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 25, 2025

Παράλληλα, στη συνέντευξή του, ο υπουργός απέρριψε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις υπηρεσίες υγείας κάνοντας λόγο για «αδιάφορο πίνακα» και «δημοσκοπικό εύρημα», ενώ απαντώντας στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης ενόψει της ΔΕΘ είπε πως «θα πέσει πολύ κλάμα (σ.σ. στην αντιπολίτευση μετά την ομιλία Μητσοτάκη».

«Το ΕΣΥ για τελείως πολιτικές σκοπιμότητες δέχεται άδικη κριτική. (…) Είναι αδιάφορος δείκτης, ο δείκτης ικανοποίησης. Δεν μας εξηγεί ποτε η Eurostat τι ακριβώς μετράει. Και αφορά δημοσκόπηση. Και στην Ελλάδα που όλοι ταλαιπωρούμε και κατηγορούμε τους άλλους είναι φυσιολογικό η τάση να είναι αρνητική», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία της Eurostat για την Υγεία ο κ. Γεωργιάδης συνέχισε λέγοντας ότι: «Στην Ελλάδα όλες οι υπηρεσίες υγείας για τον πιο φτωχό είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει κάτι που πληρώνεις!».

Ο ίδιος σημείωσε πως οι ελλείψεις στο Σύστημα Υγείας είναι υπαρκτές, «αλλά λιγότερες από ποτέ»: «Το ΕΣΥ είναι ένας γίγαντας με 110.000 εργαζόμενους, 127 νοσοκομεία, 360 Κέντρα Υγείας. (…) Λέτε να μην υπάρχει έλλειψη; Ελλείψεις υπήρχαν πάντα. Το ερώτημα είναι, φέτος, το 2025, έχουμε περισσότερες ελλείψεις από το παρελθόν ή λιγότερες; Εγώ ισχυρίζομαι με νούμερα που δεν αμφισβητούνται πως το 2025 οι ελλείψεις στο ΕΣΥ είναι λιγότερες από ποτέ!».

Την ίδια ώρα, αναφερόμενος στην κριτική της αντιπολίτευσης με φόντο τα σενάρια για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, ο υπουργός Υγείας σημείωσε: «Δεν είμαι πρωθυπουργός για να κάνω ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ. Να δείτε την ομιλία του Μητσοτάκη και προβλέπω πολύ κλάμα στην αντιπολίτευση γι αυτά που θα ανακοινωθούν. (…) Η Ελλάδα ξεπληρώνει γρηγορότερα τα επιτόκια, ξεπληρώνει το χρέος της. Δεν υπάρχουν ματωμένα πλεονάσματα, γιατί εμείς μειώσαμε τους φόρους. Ο ΣΥΡΙΖΑ τους αύξησε. Αυτή είναι η διαφορά μας».