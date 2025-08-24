Άδ. Γεωργιάδης: Να ασχοληθούν ΕΛ.ΑΣ. και εισαγγελία με τις δημόσιες απειλές του Ρουβίκωνα κατά του δημάρχου Αμοργού

Την παρέμβαση του εισαγγελέα και τις αστυνομίας για τις «δημόσιες απειλές», όπως αναφέρει, του Ρουβίκωνα κατά του δημάρχου Αμοργού, ζήτησε με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε ανάρτηση ηγετικού στελέχους της οργάνωσης, επισημαίνοντας ότι «οι δημόσιες απειλές του αρχηγού του Ρουβίκωνα κατά του εκλεγμένου Δημάρχου της Αμοργού πρέπει να απασχολήσουν σοβαρά και τις εισαγγελικές Αρχές και την Ελληνική Αστυνομία».