Άδ. Γεωργιάδης: Λαός δεν είναι το ΚΚΕ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ- Είναι κλάσμα λαού (vid)

«Λαός δεν είναι το ΚΚΕ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ», υπογράμμισε σε δηλώσεις του ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης αναφορικά με το επεισόδιο που σημειώθηκε την Πέμπτη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και τον προπηλακισμό που υπέστη.

«Τα νοσοκομεία είναι του λαού, λαός δεν είναι οι ΑΝΤΑΡΥΕΣ και το ΚΚΕ, αυτοί είναι ένα κλάσμα. Δεν λέω ότι δεν είναι λαός κι αυτοί αλλά εκπρόσωπος του λαού, μεταξύ αυτών και εμού, εκπρόσωπος του λαού είμαι εγώ», τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Action24.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη:

«Εγώ είμαι εκλεγμένος βουλευτής με 68.000 σταυρούς στη Βόρεια Αθήνα, περισσότερους σταυρούς από όσους έχει πάρει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε όλη την Ελλάδα.

Κι είμαι εκλεγμένος υπουργός καθώς έχω πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή των Ελλήνων. Εγώ δεν είμαι τύραννος εκπροσωπώ την Ελληνική Δημοκρατία, δηλαδή τον ελληνικό λαό.

Τα νοσοκομεία είναι του λαού, λαός δεν είναι οι ΑΝΤΑΡΥΕΣ και το ΚΚΕ, αυτοί είναι ένα κλάσμα. Δεν λέω ότι δεν είναι λαός κι αυτοί αλλά εκπρόσωπος του λαού, μεταξύ αυτών και εμού, εκπρόσωπος του λαού είμαι εγώ.

Εμένα ψήφισαν όχι ως πρόσωπο, ως θεσμός. Εκεί πήγα ως ο υπουργός Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας. Βρίσκετε λογικό διά της βίας να εμποδίσει κάποιος τον υπουργό Υγείας να μπει σε δημόσιο νοσοκομείο; Μιλάμε για αθλιότητες…»