Δημογλίδου για τα επεισόδια στη Νίκαια: Κάποιοι ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού

Για σκηνές άνευ προηγουμένου σε νοσοκομείο μίλησε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στα όσα εκτυλίχθηκαν την Πέμπτη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Συγκεκριμένα, η κ. Δημογλίδου μίλησε το πρωί της Παρασκευής στο Mega και τόνισε ότι «αυτό που ήθελαν ήταν να φύγει η αστυνομία για να επιτεθούν στον υπουργό. Ήταν από συγκεκριμένη παράταξη όπως ενημερωθήκαμε, ήταν γιατροί, εργαζόμενοι».

«Κάποιοι απόρησαν με την παρουσία της αστυνομίας γιατί προφανώς ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού; Επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, οι μισοί συνάδελφοι είναι τραυματισμένοι από τη μέση και κάτω», υπογράμμισε.

«Λυπάμαι αν αυτοί οι άνθρωποι είναι γιατροί, αυτές τις εικόνες δεν τις έχουμε ξαναδεί σε νοσοκομείο. Ήθελαν να επιτεθούν στον υπουργό και να μην του επιτρέψουν την είσοδο στο νοσοκομείο, η αστυνομία είναι εκεί για να προστατεύσει κάθε άνθρωπο» συμπλήρωσε η κυρία Δημογλίδου.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, «οι άνθρωποι αυτοί μόλις είδαν τον υπουργό του επιτέθηκαν, του προκάλεσαν σωματικές βλάβες αλλά εκείνος δεν ήθελε να τους ασκηθούν διώξεις» ενώ απαντώντας σε όσους, όπως είπε, απόρησαν γιατί οι αστυνομικοί μπήκαν στο νοσοκομείο, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ είπε «αυτό έγινε γιατί κάποιοι ήθελαν να μπουν στον χώρο που γίνονταν τα εγκαίνια. Τα κράνη ανήκουν στην εξάρτηση της ομάδας ΟΠΚΕ γιατί και εκεί εκσφενδονίστηκαν πέτρες και μπουκάλια».

Υπενθυμίζεται ότι, επεισόδια μεταξύ νοσηλευτών και αστυνομικών σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης στο Γενικό Κρατικό νοσοκομείο της Νίκαιας, κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Άτομα από την προσωπική του φρουρά τον απομάκρυναν από το πλήθος, αλλά παρά την ένταση ο υπουργός μπήκε στο νοσοκομείο από άλλη είσοδο.

Ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΟΡΕΝ, για όσα συνέβησαν στο νοσοκομείο Νίκαιας, ανέφερε πως «μπορούν να φωνάζουν όσο θέλουν. Το πρόβλημα είναι ότι είχαν αποφασίσει να εμποδίσουν την είσοδο μου στο νοσοκομείο δια της βίας. Κινδύνευσε σοβαρά η σωματική μου ακεραιότητα και από τα πράγματα που πετάγανε - αβγά, νερά, πέτρες - ενώ πίσω μου ήταν κάγκελα και θα μπορούσα να είχα εγκλωβιστεί σε αυτά».

«Ο σκοπός τους ήταν να φύγω αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι η κομμουνιστική και η φασιστική βία που εγώ τις θεωρώ ίδιες, μπορούν να επικρατήσουν της δημοκρατίας. Εγώ πήγα ως εκλεγμένος βουλευτής και υπουργός Υγείας, αλίμονο αν οι θεσμοί της δημοκρατίας υποχωρούν στους κομμουνιστές».

«Όταν ασκούν βία είναι πρόβλημα. Η διαμαρτυρία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, όχι η βία», συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας ο οποίος αποκάλυψε ότι «η αστυνομία συνέλαβε έναν γιατρό δυστυχώς που μας επιτέθηκε, αποφάσισα να μην του ασκήσω μήνυση και να τον αφήσουν ελεύθερο. Πιστεύω ένας υπουργός Υγείας δεν μπορεί να πηγαίνει γιατρούς στα δικαστήρια».

Ακόμη, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, «μαζεύτηκαν κάποια μέλη του σωματείου εργαζομένων, του ΚΚΕ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και από το εργατικό κέντρο, από το δημοτικό συμβούλιο Νίκαιας».

Κάνοντας λόγο για ένα «πραγματικά πολύ απαράδεκτο γεγονός», ο υπουργός Υγείας εξήγησε ότι είχε πάει στο νοσοκομείο για να εγκαινιάσει τα νέα ΤΕΠ: «Μιλάμε για το μεγαλύτερο έργο στο νοσοκομείο αυτό. Το νοσοκομείο αυτό έχει αύξηση προϋπολογισμού, έχει 65 περισσότερους γιατρούς, 135 περισσότερους νοσηλευτές και 133 περισσότερο λοιπό προσωπικό. Με Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ κάνουμε επτά έργα 30 εκατ. ευρώ, τα πρώτα έργα μετά από 30 χρόνια. Είναι από τα νοσοκομεία που έχουμε φροντίσει περισσότερα από όλα τα άλλα και είμαι υπερήφανος γι' αυτό».

Αδ. Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια: Θα με είχαν σκοτώσει χωρίς τα ΜΑΤ

Την ημέρα των εγκαινίων των νέων ΤΕΠ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, «τραμπούκοι της άκρας Αριστεράς» προσπάθησαν να με εμποδίσουν να εισέλθω στο νοσοκομείο, δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολιάζοντας τα επεισόδια που σημειώθηκαν.

Σε συνέντευξή του στον Ant1, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι, αν δεν είχαν παρέμβει τα ΜΑΤ, «θα με είχαν σκοτώσει» οι διαδηλωτές, τους οποίους χαρακτήρισε «τραμπούκους». Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν υπέβαλε μήνυση στον γιατρό που του επιτέθηκε, παρά το γεγονός ότι «με έφτυσε, με έβρισε και με χτύπησε».

Σχολιάζοντας τα επεισόδια, τόνισε ότι «αυτή την ημέρα κάποιοι τραμπούκοι της άκρας Αριστεράς επέλεξαν να εμποδίσουν τον υπουργό Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας να μπει στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, κάποιοι από αυτούς χτύπησαν πολλούς αστυνομικούς και εμένα - το χέρι μου έχει μελανιάσει και σχεδόν δεν μπορώ να το κουνήσω, καθώς δέχτηκα αγκωνιές».

Ο υπουργός επισήμανε ακόμη ότι «κινδύνευσε σοβαρά η σωματική μου ακεραιότητα και του Δημήτρη Μαρκόπουλου, που ήταν μαζί μου, καθώς κινδυνεύαμε να εγκλωβιστούμε ανάμεσα στους διαδηλωτές και στα κιγκλιδώματα του νοσοκομείου».

Στη συνέχεια, υπογράμμισε: «Δεν φοβηθήκαμε. Η Δημοκρατία δεν φοβάται τον φασισμό, δεν φοβάται τον κομμουνισμό, δεν φοβάται τη βία. Μπήκαμε μέσα, οι πραγματικοί εργαζόμενοι μας καταχειροκρότησαν και μας ευχαρίστησαν, πραγματοποιήσαμε τα εγκαίνια και δείξαμε ότι κανένας τραμπούκος δεν μπορεί να σταματήσει την ελληνική Δημοκρατία».

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε επίσης στα κόμματα, λέγοντας: «Λυπούμαι για τα κόμματα που εξέδωσαν ανακοινώσεις υπέρ των τραμπούκων και κατά της Δημοκρατίας. Επαναλαμβάνω ότι αυτό που συνέβη δεν ήταν εναντίον μου προσωπικά, αλλά κατά της Δημοκρατίας. Πήγα εκεί ως υπουργός Υγείας και όσα έγιναν είναι απαράδεκτα».

Και τόνισε: «Δεν ήθελα η σημερινή ημέρα χαράς για το νοσοκομείο Νίκαιας να μείνει στην ιστορία ως η ημέρα που ο υπουργός Υγείας υπέβαλε μήνυση για να συλληφθεί ένας γιατρός. Ό,τι κι αν έκανε αυτός – με χτύπησε και με έβρισε – είναι ντροπιαστικό για έναν λειτουργό του ΕΣΥ να φέρεται έτσι, όχι μόνο προς τον υπουργό, αλλά προς οποιονδήποτε άνθρωπο».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Γεωργιάδης, ανέφερε ότι πριν από τρεις ημέρες, είχε δεχθεί στο γραφείο του αντιπροσωπεία του Συλλόγου των εργαζομένων στο Νοσοκομείο, δηλαδή τα ίδια άτομα που σήμερα του επιτέθηκαν και είχαν συμφωνήσει στο πως θα δοθεί λύση στο επίμαχο αίτημα τους.

Σε άλλες δηλώσεις του, ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε: «εργάζομαι πολύ, γιατί έχω τη μεγάλη φιλοδοξία να παραδώσω στον διάδοχό μου το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών».

Για τα νέα ΤΕΠ, ανέφερε ότι «οι ασθενείς που θα επισκέπτονται τη Νίκαια θα βλέπουν πρακτικά ένα άλλο νοσοκομείο, με ανθρώπινη νοσηλεία, περισσότερες τεχνικές δυνατότητες και περισσότερα κρεβάτια».