Αδ. Γεωργιάδης: Κατέθεσε μήνυση σε χρήστες του X για συκοφαντικές αναρτήσεις

Μήνυση κατά δύο χρηστών του X για συκοφαντικές αναρτήσεις που έκαναν λόγο για «offshore στον Παναμά» του ιδίου αλλά και του αδερφού του, κατέθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Κατατέθηκαν οι μηνύσεις μου για τις δήθεν off shore μου στον Παναμά στους @AHatzisavvas και @xatzistratis παρακαλώ πολύ σταματήστε να αναπαράγετε αυτή την λάσπη. Τα υπόλοιπα με αυτούς στα δικαστήρια. pic.twitter.com/5s5n1F5Ryr — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 28, 2026

Λίγο πριν, ο κ. Γεωργιάης σε άλλη του ανάρτηση έκανε λόγο για «νέο παραμύθι των διαφόρων γελοίων λασπολόγων του διαδικτύου», υπογραμμίζοντας πως «όποιος κάνει αναπαραγωγή αυτών των συκοφαντιών θα πηγαίνει αμέσως στη Δικαιοσύνη».

«Το νέο παραμύθι των διαφόρων γελοίων λασπολόγων του διαδικτύου σήμερα είναι αυτά τα πλαστά έγγραφα περί δήθεν δικής μου off shore ή του αδελφού μου. Τα έγγραφα αυτά είναι καταφανώς κατασκευασμένα και γί´αυτό ζήτησα από τον πρώτο λογαριασμό που είδα να τα κατεβάσει πριν καταθέσω μήνυση. Τα κατέβασε αμέσως. Μετά είδα έναν δεύτερο που μάλιστα δεν με είχε κάνει μενσιον για να γυρνά η συκοφαντία του στο διαδίκτυο χωρίς δική μου απάντηση. Δεν το κατέβασε ήδη έδωσα εντολή και καταθέτω μήνυση σήμερα. Τονίζω ότι όποιος κάνει αναπαραγωγή αυτών των συκοφαντιών θα πηγαίνει αμέσως στη Δικαιοσύνη. Λυπούμαι αλλά δεν έχω άλλο τρόπο προστασίας μου», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.