Άδ. Γεωργιάδης: Το ΚΑΤ είναι το πρώτο νοσοκομείο του ΕΣΥ με online ραντεβού

Στην έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα κλείνουν οι πολίτες ραντεβού με ιατρούς στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως αναφέρει ο υπουργός, το ΚΑΤ είναι το πρώτο νοσοκομείο του ΕΣΥ που ανέβασε τα ραντεβού του στο myHealth app και στο finddoctor.gov.gr, ενώ σύντομα η δυνατότητα αυτή θα είναι διαθέσιμη και μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 1566.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας έγραψε: «Πρώτο Νοσοκομείο του ΕΣΥ, που ανέβασε στην Ηλεκτρονική μας πλατφόρμα του my health app και finddoctor.gov.gr και προσεχώς στο 1566, τα ραντεβού του για να κλείνετε εύκολα και γρήγορα τα ραντεβού σας, το ΚΑΤ!!!!! Θερμά συγχαρητήρια στην Διοίκηση και στους εργαζομένους του για την πρωτιά τους!».