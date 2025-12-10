Δίκη Novartis

«Θεωρώ σκάνδαλο γιατρών τη Novartis» είπε κατά την κατάθεσή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος δέχθηκε ερωτήσεις από τον κατηγορούμενο Φιλίστορα Δεστεμπασίδη.

Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος με την άδεια του δικαστηρίου, προέβαλε βίντεο, που, όπως είπε, είχαν δημιουργήσει σε τμήμα του ελληνικού σκέλους της φαρμακοβιομηχανίας με σκοπό, όπως είπε, να πιέσουν τον κ. Γεωργιάδη να την εξοφλήσει.

Ο μάρτυρας αντιμετώπισε με χιούμορ το εν λόγω βίντεο όπου εμφανίζεται ένας άντρας που υποδυόταν τον υπουργό να συζητά στο τηλέφωνο από την μπανιέρα με τη σύζυγό του, η οποία του έλεγε ότι την έχουν απαγάγει.

Γεωργιάδης (γελώντας): Καλά αυτό είναι πριν βάλω μαλλιά...

Κατά τη διάρκεια ερωτήσεων από τον πρώην προστατευόμενο μάρτυρα, ο μάρτυρας είπε πως η υπόθεση της Novartis είναι σκάνδαλο γιατρών.

«Έχουν υπάρξει σοβαρές περιπτώσεις παράνομων συνταγογραφήσεων» τόνισε, έχοντας με τον κατηγορούμενο τον εξής διάλογο:

Δεστεμπασίδης: Αφού το θεωρείτε σκάνδαλο γιατρών πώς εξηγείτε το γεγονός ότι ούτε ένας γιατρός δεν έχει καταδικαστεί;

Γεωργιάδης: Είναι πολύ απλό. Η ευκαιρία για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα χάθηκε την πενταετία Τσίπρα, όταν έστρεψαν την έρευνα στους πολιτικούς. Για τους γιατρούς όλα παραγράφηκαν.

Δεστεμπασίδης: Εγώ πάντως κατέθεσα απευθείας για γιατρούς και για ποσά. Δύο μέρες κατέθετα για γιατρούς.

Γεωργιάδης: Εσάς δεν σας κάνει εντύπωση; Δεν σας είπε η κυρία Τουλουπάκη;

Δεστεμπασίδης: Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό.

Νωρίτερα με αφορμή την προβολή του βίντεο, όταν ο Δεστεμπασίδης είπε στον κ. Γεωργιάδη ότι «η Novartis διακωμωδούσε εσάς και τη σύζυγό σας. Είχαν σκηνοθετήσει την απαγωγή της για τους εξοφλήσετε», ο μάρτυρας απάντησε ότι: «Αυτό είναι τιμητικό για μένα. Μάλλον με θεωρούσαν τόσο σκληρό που δεν είχαν πρόβλημα να προχωρήσουν σε παράνομες ενέργειες για να πετύχουν τους σκοπούς τους».

Ο μάρτυρας χαρακτήρισε «γελοιότητα» το επίμαχο βίντεο, συμπληρώνοντας ότι «ως προς την ουσία του, αυτό το βίντεο δείχνει ότι θα ασκούσαν αθέμιτα μέσα για να πετύχουν. Να σας πω ξανά ότι οι πληρωμές είναι καταγεγραμμένες. Την επίμαχη περίοδο που εγώ, δήθεν, έλαβα τα 2 εκατομμύρια η Novartis δεν έχει λάβει τίποτα. Είναι όλο λάθος».