Άδ. Γεωργιάδης: Η ανάρτηση της Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά είναι ακροδεξιά - Η χώρα πλήρωσε με ποτάμια αίματος όσους μιλούν για προδοσία

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε το πρωί της Τρίτης ως «εντελώς ακροδεξιά» την ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού που αναφερόταν στα ελληνοτουρκικά.

Ειδικότερα, μιλώντας στην ΕΡΤ, με αφορμή τις λέξεις «εθνική προδοσία» που χρησιμοποίησε η κ. Καρυστιανού, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε ότι «η Ελλάδα έχει πληρώσει τέτοιους χαρακτηρισμούς με ποτάμια αίματος. Δεν πρέπει να εκστομίζονται τέτοιες κατηγορίες τόσο εύκολα».

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας συμπλήρωσε ότι «έχω πει από την αρχή ότι αν η κυρία Καρυστιανού μπορεί να μιλάει πολιτικά κάθε μέρα θα κάνει πολύ καλό σε εμάς και γενικά. Έχω πει ότι έχει ακροδεξιό πρόσημο ο λόγος της, εκείνη διαμαρτυρήθηκε, αλλά η ανάρτησή της είναι εντελώς ακροδεξιά».

Παράλληλα, ο υπουργός εξήγησε γιατί κατά τη γνώμη του δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται χαρακτηρισμοί, όπως «προδοσία» ή «προδότες», υπενθυμίζοντας ότι «εγώ που ήμουν στα κάγκελα για τη συμφωνία των Πρεσπών και πήγα στα συλλαλητήρια, έλεγα ότι ο Τσίπρας δεν είναι προδότης».

Αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Γεωργιάδης εκτίμησε ότι τι «εάν ένα κυβερνητικό πεδίο έχει αδικηθεί και στην πραγματικότητα οι επιδόσεις μας είναι πολύ καλές είναι η εξωτερική πολιτική».

«Υπάρχει κάποιος που εισηγείται τα ταραγμένα νερά με την Τουρκία, να έχουμε τους στόλους στο Αιγαίο; Τα ήρεμα νερά είναι κατά βάση η λογική επιλογή για την Ελλάδα γιατί είμαστε φιλειρηνική δύναμη. Το να κατηγορούμε τον Γεραπετρίτη ή τον Μητσοτάκη γιατί έχει πετύχει κάτι που θέλουν και τα 11 εκατ. Έλληνες είναι μπούρδα. Μας συμφέρουν τα ήρεμα νερά; Απολύτως. Πρώτον γιατί είναι αυτό που αρέσει στην Ελλάδα. Δεύτερον της δίνει χρόνο για να εξοπλίσει τις Ένοπλες Δυνάμεις. Τρίτον γιατί η Ελλάδα είναι τουριστική χώρα. Πρέπει να είσαι χαζός για να μην θέλεις τα ήρεμα νερά» συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κ. Γεωργιάδης ότι «θα έρθει και η ώρα του καλωδίου, θα ποντιστεί την κατάλληλη στιγμή. Δεν υποχωρεί ούτε χιλιοστό η κυβέρνηση από τα εθνικά δικαιώματα, δεν περιμένουμε την Καρυστιανού να μας το πει».

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την άποψη ότι η ΝΔ στις εκλογές του 2027 θα συγκεντρώσει ποσοστό 40%, προσθέτοντας ότι «με το ΠΑΣΟΚ δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε γιατί ο Ανδρουλάκης δεν θέλει να είναι στο ίδιο δωμάτιο με τον κ. Μητσοτάκη, τον βλέπει στην εκκλησία και δεν του λέει καλή χρονιά. Συγκυβέρνηση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη δεν μπορεί να υπάρξει. Πρωθυπουργός από τη ΝΔ που δεν θα είναι νικητής των εκλογών, ο Μητσοτάκης, δεν θα υπάρξει. Άρα όταν πας στην κάλπη πρέπει να επιλέξεις αν θα έχεις κυβέρνηση ή χάος».