Η Καρυστιανού «έπιασε» τα ελληνοτουρκικά: Πείτε μας κ. Μητσοτάκη την ατζέντα της συνάντηση με Ερντογάν για να δούμε αν πρέπει να γίνει

Την πρώτη της δημόσια τοποθέτηση στα ελληνοτουρκικά επιχειρεί η Μαρία Καρυστιανού, σε ανάρτησή της στο Χ, ζητώντας από τον πρωθυπουργό δημόσια ενημέρωση για την ατζέντα, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να θέτει ζήτημα αναγκαιότητας της ίδιας της συνάντησης.
Η παρέμβασή της έρχεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες για τη δημιουργία του πολιτικού της φορέα. Στο κείμενο της υποστηρίζει ότι η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν αποκτά «ιδιαίτερη βαρύτητα» μετά τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος είχε αναφέρει ότι «δεν πρέπει να σηκωθούμε από το τραπέζι αν δεν λυθούν τα προβλήματα».
Με βάση αυτό το επιχείρημα, η Μαρία Καρυστιανού ζητά επίσημη ενημέρωση, ώστε - όπως αναφέρει - «οι Έλληνες Πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής», αλλά και για τις θέσεις της κυβέρνησης στα θέματα που θα τεθούν στο τραπέζι των συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να προχωρά σε συγκεκριμένες διευκρινίσεις.
Παράλληλα, δηλώνει ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, όπως απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, «είναι αδιαπραγμάτευτες», προσθέτοντας ότι «οποιαδήποτε απεμπόλησή τους είναι εθνική προδοσία», υιοθετώντας ένα φορτισμένο λεξιλόγιο.
Η ανάρτηση της κ. Καρυστιανού
«κ. Μητσοτάκη, έχετε συμφωνήσει προσεχή συνάντηση σας με τον κ. Ταγίπ Ερντογάν, Πρόεδρο της Τουρκίας, συνάντηση, για την οποία ο κ. Χακάν Φιντάν, Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μάλιστα δήλωσε: "Να μην σηκωθούμε από το τραπέζι, αν δεν λυθούν τα προβλήματα" Η συνάντηση άρα αυτή που έχετε αποδεχθεί, είναι μείζονος εθνικής σημασίας, για αυτό και όλοι οι Έλληνες δικαιούμαστε να γνωρίζουμε: (α) ποια τα θέματα προς συζήτηση, ως σας έχουν επίσημα γνωστοποιηθεί, ώστε οι Έλληνες Πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής∙ και (β) ποιες οι θέσεις της Κυβέρνησής σας επ' αυτών.
Είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους είναι εθνική προδοσία.»
