Αδ. Γεωργιάδης για Πάνο Ρούτσι: Αρνείται τη βοήθεια του ΕΚΑΒ - Αν τον δασκάλεψαν κάποιοι, έχουν την ποινική ευθύνη για την υγεία του

Δηλώσεις σχετικά με τον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι και τη διαμαρτυρία που συνεχίζει για πάνω από 10 μέρες στην πλατεία Συντάγματος έκανε την Πέμπτη ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτηση του στο X.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως «ο κ. Ρούτσι καθημερινά αρνείται να εξεταστεί από τους γιατρούς του ΕΚΑΒ, που με εντολή μου εφημερεύουν στο Σύνταγμα ώστε να προλάβουμε κάθε τυχόν βλάβη στην υγεία του, από την παρατεταμένη απεργία πείνας».

Παράλληλα, πρόσθεσε πως «ο ο κ. Ρούτσι αρνείται τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ και τις εξετάσεις και η σχετική του δήλωση στο open ήταν ψευδής. Το γιατί αρνείται μου είναι άγνωστο.

Εμείς ως Υπουργείο Υγείας λαμβάνουμε όλα τα προφυλακτικά για την ζωή του μέτρα και αν του συμβεί κάτι την ποινική ευθύνη θα έχουν όσοι τον συμβουλεύουν να αρνείται τις υπηρεσίες μας».

Ο κ. Ρούτσι καθημερινά αρνείται να εξεταστεί από τους γιατρούς του ΕΚΑΒ, που με εντολή μου εφημερεύουν στο Σύνταγμα ώστε να προλάβουμε κάθε τυχόν βλάβη στην υγεία του, απο την παρατεταμένη απεργία πείνας. Αυτό άλλωστε ανέφερε και το χθεσινό Δελτίο Τύπου του ΕΚΑΒ. Χθες μετά την… pic.twitter.com/tgm0I26yZG — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 2, 2025

Αναλυτικά, τα όσα ανέφερε ο υπουργός Υγείας:

Ο κ. Ρούτσι καθημερινά αρνείται να εξεταστεί από τους γιατρούς του ΕΚΑΒ, που με εντολή μου εφημερεύουν στο Σύνταγμα ώστε να προλάβουμε κάθε τυχόν βλάβη στην υγεία του, απο την παρατεταμένη απεργία πείνας. Αυτό άλλωστε ανέφερε και το χθεσινό Δελτίο Τύπου του ΕΚΑΒ. Χθες μετά την μεταφορά του σε ξενοδοχείο (επειδή αισθάνθηκε αδιαθεσία….), έδωσα πάλι εντολή και πάλι αρνήθηκε.

Σήμερα σε συνέντευξη του στο Open διέψευσε ότι αρνήθηκε τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ. Μετά από αυτή του την δήλωση, πάλι με εντολή πήγαν πάλι οι ιατροί του ΕΚΑΒ στο Σύνταγμα και τους έδιωξε. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Δεν επιθυμεί τίποτα από το ΕΚΑΒ . Αρνήθηκε να του πάρουν πίεση, αίμα, σάκχαρο κλπ. Είπε έχει δικό του γιατρό που τον φροντίζει»….

Άρα ο κ. Ρούτσι αρνείται τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ και τις εξετάσεις και η σχετική του δήλωση στο Open ήταν ψευδής. Το γιατί αρνείται μου είναι άγνωστο.

Εμείς ως Υπουργείο Υγείας λαμβάνουμε όλα τα προφυλακτικά για την ζωή του μέτρα και αν του συμβεί κάτι την ποινική ευθύνη θα έχουν όσοι τον συμβουλεύουν να αρνείται τις υπηρεσίες μας.

Τα συμπεράσματά τα αφήνω στην κρίση του Ελληνικού λαού…