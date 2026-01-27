Αδ. Γεωργιάδης για Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος: Ποτέ ξανά! Είμαστε με το Ισραήλ

«Ποτέ ξανά! Είμαστε με το Ισραήλ», τόνισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του με αφορμή τη σημερινή Ημέρα Μνήμης για το Ολοκαύτωμα.

«Ποτέ δεν θα υποκύψουμε στην τρομοκρατία. Αυτό είναι το μήνυμα σήμερα που είναι Διεθνής Ημέρα Μνήμης για το Ολοκαύτωμα. Πρέπει να θυμόμαστε: Ποτέ ξανά!», ανέφερε χαρακτηριστικά στο βίντεο που ανάρτησε.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

«Μετά την επίσκεψή μου στο Ισραήλ το 2024 είχα λάβει ως δώρο από τον συνάδελφό μου Υπουργό Υγείας του Ισραήλ τότε αυτό εδώ το κάδρο με τους ομήρους του τρομοκρατικού χτυπήματος της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ.

Είχα ανακοινώσει τότε ότι θα το έχω στο γραφείο μου έως ότου και ο τελευταίος όμηρος επιστρέψει σπίτι του για να βλέπουν όλοι οι επισκέπτες του γραφείου μου και κυρίως οι ξένοι επισκέπτες ότι εκεί το Ισραήλ δίνει μια μεγάλη προσπάθεια για να ενωθούν πίσω οι οικογένειες που τόσο βίαια είχαν χωριστεί από τους τρομοκράτες.

Χθες επέστρεψε στο Ισραήλ η τελευταία σορός ομήρου. Κατεβάζω πια κι εγώ το κάδρο απλώς και μόνο για να πω ότι επιτέλεσε το χρέος του και όλοι γύρισαν πίσω στα σπίτια τους. Ποτέ δεν θα υποκύψουμε στην τρομοκρατία. Αυτό είναι το μήνυμα σήμερα που είναι Διεθνής Ημέρα Μνήμης για το Ολοκαύτωμα. Πρέπει να θυμόμαστε: Ποτέ ξανά!»