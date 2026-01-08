Αδ. Γεωργιάδης: Εγκαινιάστηκαν τα νέα χειρουργεία στο «Άγιος Σάββας» - Το Σωματείο Εργαζομένων έκανε αγώνα για να αποτύχουμε

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης εγκαινίασε σήμερα τις νέες χειρουργικές κλίνες στο Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας».

Όπως έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, «σήμερα παραδώσαμε προς χρήση των ογκολογικών ασθενών τα καλύτερα χειρουργεία σε όλο το ΕΣΥ. Ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος το δυσκολότερο τεχνικά έργο, της νέας κατασκευής των χειρουργείων εν λειτουργία, στο ενδιάμεσο επιτύχαμε να μην αυξηθεί η λίστα αναμονής και ταυτόχρονα από σήμερα αυξήσαμε τις διαθέσιμες χειρουργικές κλίνες στον «Άγιο Σάββα» από 5 σε 11».

11/08/2025 το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» (εξέχον μέλος της Συμμορίας της Μιζέριας) εξέδωσε αυτή την ανακοίνωση με σκοπό να σταματούσε τότε τα έργα δημιουργίας των νέων χειρουργικών κλινών. Μάλιστα είχαν ζητήσει και την παρέμβαση του Εισαγγελέα.

«Όλη η λίστα αναμονής σε αυτό το νοσοκομείο θα σβήσει εντός τριμήνου και από εκεί και πέρα η αναμονή θα είναι πρακτικά μηδενική. Σε χειρουργεία με όλα τα αντιμικροβιακά υλικά για την αντιμετώπιση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, με νέο εξοπλισμό κλπ», πρόσθεσε.

Ωστόσο, όπως αναφέρει, το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου διαμαρτυρήθηκε και «έκανε αγώνα» για να μην γίνει το συγκεκριμένο έργο. Σήμερα μάλιστα οργανώθηκε και διαμαρτυρία έξω από το νοσοκομείο και όπως έγραψε ο κ. Γεωργιάδης: «Σε όλα αυτά ο Σύλλογος (προσκείμενος στην Ανταρσύα) ήταν αντίθετος, το σαμποτάρισε όσο μπορούσε και έκαναν αγώνα για να αποτύχουμε. Αλλά δεν τους κάναμε το χατήρι. Σήμερα είχαν το θράσος να έρθουν από έξω, όχι για να ζητήσουν συγγνώμη, αλλά για να διαμαρτυρηθούν εκ νέου. Αρνήθηκα να τους συναντήσω διότι δεν τους αναγνωρίζω. Εμένα με ενδιαφέρουν μόνον όσοι γνήσια ενδιαφέρονται για το ΕΣΥ».

Η ανάρτηση του Αδ. Γεωργιάδη:

Σήμερα εμείς παραδώσαμε προς χρήση των ογκολογικών ασθενών όμως τα καλύτερα χειρουργεία σε όλο το ΕΣΥ. Ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος το δυσκολότερο τεχνικά έργο, της νέας κατασκευής των χειρουργείων εν λειτουργία, στο ενδιάμεσο επιτύχαμε να μην αυξηθεί η λίστα αναμονής και ταυτόχρονα από σήμερα αυξήσαμε τις διαθέσιμες χειρουργικές κλίνες στον «Άγιο Σάββα» από 5 σε 11. Όλη η λίστα αναμονής σε αυτό το νοσοκομείο θα σβήσει εντός τριμήνου και από εκεί και πέρα η αναμονή θα είναι πρακτικά μηδενική. Σε χειρουργεία με όλα τα αντιμικροβιακά υλικά για την αντιμετώπιση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, με νέο εξοπλισμό κλπ

Σε όλα αυτά ο Σύλλογος (προσκείμενος στην Ανταρσύα) ήταν αντίθετος, το σαμποτάρισε όσο μπορούσε και έκαναν αγώνα για να αποτύχουμε. Αλλά δεν τους κάναμε το χατήρι. Σήμερα είχαν το θράσος να έρθουν από έξω, όχι για να ζητήσουν συγγνώμη, αλλά για να διαμαρτυρηθούν εκ νέου…. Αρνήθηκα να τους συναντήσω διότι δεν τους αναγνωρίζω. Εμένα με ενδιαφέρουν μόνον όσοι γνήσια ενδιαφέρονται για το ΕΣΥ!

Υγ. Οταν έμαθα χθες το βράδυ ότι είχαν καλέσει σε συγκέντρωση στις 09:30 άλλαξα την ώρα τέλεσης των εγκαινίων για τις 09:00. Ήμουν βέβαιος ότι δεν θα υπήρχε ψυχή μισή ώρα πριν, διότι οι «επαναστάτες της Αριστεράς» δεν αφήνουν εύκολα το πρωινό χουζούρεμα, αν δεν είναι βέβαιοι ότι θα βρουν κάποιον να φωνάξουν. Εμείς που ξυπνάμε από τις 06:00 δεν έχουμε τέτοια θέματα. Ετσι όταν έφυγα μόλις και είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται! Παιδιά να ξυπνάτε νωρίτερα κάνει καλό!

Καλή χρονιά»