Υπουργείο Εσωτερικών: Έργα ύψους 38 δισ. ευρώ σε 11 Δήμους

Έντεκα νέα σημαντικά έργα, συνολικού ύψους 38 εκατ. ευρώ περίπου, σε ισάριθμους δήμους όλης της Ελλάδας χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Εσωτερικών.

Πρόκειται για έργα, μικρά και μεγάλα, σημαντικά για όλους και ιδίως για τη νεολαία, καθώς τα περισσότερα αφορούν σε χώρους άθλησης.

Ειδικότερα, η κατανομή έχει ως εξής:

Δήμος Βέροιας: 13.575.209 ευρώ για κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου και ανάπλαση υπαίθριου χώρου δραστηριοτήτων στην είσοδο της πόλης. Δήμος Δυτικής Λέσβου: 7.779.965 ευρώ για ανέγερση κλειστού βιοκλιματικού γυμναστηρίου στην Καλλονή. Δήμος Ωραιοκάστρου: 5.773.240 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και εγκατάσταση ειδικού στεγάστρου στο κολυμβητήριο. Δήμος Ιλίου: 4.500.000 ευρώ για κατασκευή κολυμβητηρίου. Δήμος Γαλατσίου: 3.200.000 ευρώ για ανάπλαση και σύνδεση του κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 111/τ.99, με στόχο τη βελτίωση των ελεύθερων χώρων. Δήμος Καρπενησίου: 850.000 ευρώ για ανακατασκευή οχετού απορροής όμβριων σε τμήμα της οδού Καρπενησιώτη. Δήμος Αγρινίου: 780.000 ευρώ για προμήθεια και εγκατάσταση αεροϋποστηριζόμενου θόλου για στέγαση αθλητικών εγκαταστάσεων. Δήμος Σκύδρας: 700.000 ευρώ για εσωτερική οδοποιία. Δήμος Πρέβεζας: 516.350 ευρώ για συντήρηση και αναβάθμιση του ανοιχτού κολυμβητηρίου. Δήμος Ρεθύμνου: 200.000 ευρώ για ανακαίνιση και αναβάθμιση του κτηρίου 'Αρσης Βαρών «Αρκάδι». Δήμος Λειψών: 760.000 ευρώ για αγορά ακινήτων για την κάλυψη της ανάγκης στέγασης δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στο νησί (εκπαιδευτικοί, υγειονομικό προσωπικό, λιμενικό, αστυνομία κ.ά.).

Ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος απηύθυνε θερμές ευχαριστίες στον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση και στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του υπουργείου Εσωτερικών, αναφέροντας τα εξής:

«Στο υπουργείο Εσωτερικών, συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα τους δήμους της χώρας δίνοντας τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση έργων που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητα ζωής όλων των κατοίκων, ενισχύοντας παράλληλα την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πλέον είναι στο χέρι των έντεκα δήμων να προχωρήσουν γρήγορα όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες, προκειμένου τα εν λόγω έργα να υλοποιηθούν και να παραδοθούν στις τοπικές κοινωνίες».