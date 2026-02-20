ΥΠΑ: Αύξηση κατά 2% της επιβατικής κίνησης στα 24 αεροδρόμια τον Ιανουάριο του 2026

Άνοδο κατά 2% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, 'Αραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία) τον Ιανουάριο του 2026, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου 2026 ανήλθε στους 230.700 επιβάτες, έναντι 226.107 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Θετική εικόνα για το «Νίκος Καζαντζάκης», στο ξεκίνημα του 2026

Ενδεικτικά, το αεροδρόμιο Ηρακλείου, τον Ιανουάριο, κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 1,8% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Διακινήθηκαν 138.983 επιβάτες έναντι 136.530 πέρυσι ενώ σε ό,τι αφορά τις πτήσεις, έφθασαν φέτος τις 1.065 έναντι 882 πέρυσι. Επισημαίνεται ότι το «Νίκος Καζαντζάκης» καταγράφει συνεχώς ανοδική πορεία, παρότι τον Ιανουάριο, για μια εβδομάδα οι πτήσεις γίνονταν από τον δευτερεύοντα διάδρομο προσγείωσης, μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και με μικρότερα αεροπλάνα, λόγω εργασιών αναβάθμισης στον κύριο διάδρομο του αεροδρομίου.

Σημαντική αύξηση καταγράφηκε και στα 39 αεροδρόμια της χώρας (24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ)

Αύξηση κατά 7%, προκύπτει και στην επιβατική κίνηση για τον Ιανουάριο του 2026 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις. Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση έφτασε τα 2.908.244, έναντι 2.718.474 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) για τον Ιανουάριο του 2026, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση κατά 6,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 25.998 πτήσεις, έναντι 24.332 πτήσεων πέρυσι.