Τουρκικά ΜΜΕ: Οι Τούρκοι πηγαίνουν στην Ελλάδα για τα ψώνια του σούπερ μάρκετ

Τα ψώνια του σούπερ μάρκετ έρχονται να κάνουν στην Ελλάδα πλέον οι Τούρκοι, όπως αναφέρει πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sözcü.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ «οι Τούρκοι πηγαίνουν με λεωφορεία στα σούπερ μάρκετ της γείτονος, γεμίζουν τις βαλίτσες τους και επιστρέφουν».

Παράλληλα, η εφημερίδα σημειώνει πως «τα δρομολόγια για βοδινό κιμά στην Ελλάδα αυξήθηκαν σε δύο φορές την εβδομάδα».

Σε μια από αυτές τις εκδρομές συμμετείχε και ρεπόρτερ της Sözcü, ο οποίος αγόρασε κρέας, γάλα και ζυμαρικά, σημειώνοντας πως «το ίδιο καλάθι που στην Τουρκία θα κόστιζε 3.709 λίρες, εδώ (στην Ελλάδα) κόστισε 2.433 λίρες».

«Παλαιότερα έρχονταν οι Έλληνες στην Τουρκία για ψώνια. Όταν όμως οι τιμές μας εκτοξεύτηκαν, η κατάσταση αντιστράφηκε» λέει η Sözcü.

Δείτε το πρωτοσέλιδο: