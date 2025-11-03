Τουρκία: Μεγαλύτερη του αναμενομένου η υποχώρηση του πληθωρισμού τον Οκτώβριο

Ο πληθωρισμός στην Τουρκία επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Οκτώβριο, ενισχύοντας την αποφασιστικότητα της κεντρικής τράπεζας να συνεχίσει τη μείωση των επιτοκίων.

Οι τιμές αυξήθηκαν 32,9% τον Οκτώβριο σε ετήσια βάση, επιβραδύνοντας από το 33,3% του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η εθνική στατιστική υπηρεσία TurkStat. Η μέση πρόβλεψη σε έρευνα της Bloomberg με 18 εκτιμήσεις έδειχνε ότι ο πληθωρισμός θα παρέμενε σταθερός στο 33,2%.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται εν μέσω προσδοκιών ότι ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας Φατίχ Καραχάν ενδέχεται να αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό σε παρουσίαση που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ ενίσχυσε αυτή την εντύπωση την περασμένη εβδομάδα, όταν δήλωσε ότι η επίτευξη του τρέχοντος στόχου φαίνεται «δύσκολη».

Η κεντρική τράπεζα είχε τοποθετήσει τις εκτιμήσεις της για το τέλος του έτους μεταξύ 25% και 29%, κάτω από τις προσδοκίες της αγοράς για πληθωρισμό άνω του 30%.

Ο υψηλότερος πληθωρισμός και οι πολιτικοί κίνδυνοι οδήγησαν ήδη τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να μειώσουν τα επιτόκια με βραδύτερο ρυθμό τον Οκτώβριο. Ενώ η πτωτική πορεία παρέμεινε αμετάβλητη, η κεντρική τράπεζα σημείωσε ότι η επιβράδυνση της διαδικασίας αποπληθωρισμού οδήγησε σε μια πιο μέτρια μείωση — το κόστος δανεισμού μειώθηκε κατά 100 μονάδες βάσης έναντι 250 μονάδων βάσης τον Σεπτέμβριο.