Στο 3% ο πληθωρισμός της Ισπανίας τον Δεκέμβριο

Ο εναρμονισμένος με την Ευρωπαϊκή Ένωση ετήσιος δείκτης πληθωρισμού της Ισπανία υποχώρησε στο 3,0% τον Δεκέμβριο, από 3,2% το δωδεκάμηνο έως τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Πέμπτη το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE).

Τα τελικά στοιχεία του INE επιβεβαίωσαν τόσο την προκαταρκτική εκτίμηση (flash) που είχε ανακοινωθεί πριν από δύο εβδομάδες όσο και τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters, οι οποίες τοποθετούσαν τον πληθωρισμό επίσης στο 3,0%.

Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές νωπών τροφίμων και ενέργειας, διαμορφώθηκε στο 2,6% στο δωδεκάμηνο έως τον Δεκέμβριο, αμετάβλητος σε σχέση με την περίοδο έως τον Νοέμβριο, ανακοίνωσε το INE.

Σε εθνικό επίπεδο, οι τιμές καταναλωτή στην Ισπανία υποχώρησαν κατά 2,9% στο δωδεκάμηνο έως τον Δεκέμβριο, οριακά χαμηλότερα από το 3,0% του προηγούμενου μήνα και σε ευθυγράμμιση με το 2,9% που είχε αρχικά εκτιμηθεί από το INE πριν από δύο εβδομάδες.

Το υπουργείο Οικονομίας ανέφερε ότι η επιβράδυνση του συνολικού πληθωρισμού τον Δεκέμβριο οφείλεται κυρίως στη μείωση των τιμών των καυσίμων.

Πρόσθεσε ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά διαμορφώθηκε στο 3% τον τελευταίο μήνα του έτους, αυξημένος κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Νοέμβριο, κυρίως λόγω της βάσης σύγκρισης στις τιμές ελαίων και λιπών.